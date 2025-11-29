Dieses neue LEGO-Set ließ mich die schönsten Stunden meiner Kindheit nochmal erleben und ich habe jede Sekunde genossen

Das Goonies-Set von LEGO ist der Knaller - Schokooooolaaaade!

Schon in meiner frühen Jugend habe ich nicht nur unglaublich gerne mit LEGO gebaut, sondern auch Filme geschaut. Dabei gab es eine Handvoll Streifen, bei denen mir meine Mutter immer Bescheid gegeben hat, wenn sie im Fernsehen liefen. Einer davon war Die Goonies.

Der zählt bis heute zu meinen absoluten Lieblingsfilmen und hat mich dutzende Male mit Kakao und Knabbereien vor den heimischen Röhrenfernseher gefesselt. Schon als ich die ersten Leaks zum dazugehörigen LEGO-Modell gesehen hatte, war mir daher sofort klar, dass ich das Set haben muss.

Nun steht es aufgebaut in meinem Arbeitszimmer und ich kann sagen, dass ich jede Sekunde der rund sechs Stunden langen Aufbauzeit genossen habe.

Kevin Itzinger Wenn er nicht gerade Hollow Knight oder eines seiner anderen Lieblingsspiele zockt, sitzt Kevin auch häufig an seinem "Steinchen-Tisch", wo er das nächste Klemmbaustein-Set seiner Wahl aufbaut. Egal ob von LEGO, Lumibricks oder Bluebrixx – solange ihm die Sets gefallen und das Bauen Spaß macht, ist ihm der Name auf der Verpackung total egal.

Das LEGO-Set der Goonies lässt mich den Film nachbauen

Viele Lizenz-Sets bestehen aus einzelnen Orten, Charakteren oder Szenen, aber das Goonies-Set kommt mit einer sehr schönen Idee daher. Im Grunde besteht das Modell aus einem Piratenschiff, das einmal im Querschnitt geteilt ist.

Von der einen Seite sehen wir die Inferno, das Schiff aus dem Film, von der anderen dessen Inneres. In den einzelnen Räumen sind Szenen aus der Geschichte nachgestellt, wie etwa die geheimnisvolle und tödliche Orgel oder die Höhle mit den Abwasserleitungen.

1:57 Goonies-Darsteller Key Hu Quan stellt euch das neue Goonies-Set von LEGO vor

Als Fan des Films erkenne ich jeden Abschnitt augenblicklich wieder und bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, da ich sofort die passende Szene im Kopf habe. Jeder Raum steckt voller Anspielungen, sogar der unter Fans bekannte Oktopus aus der dazugehörigen Deleted Scene ist dabei.

Dank der passenden Minifiguren und einigen coolen Funktionen, wie der bespielbaren Orgel (Vorsicht, Fallen!) kann ich sie sogar nachspielen. Die 12 Minis sehen richtig toll aus, besonders Sloth, Chunk und Data (natürlich mit den Backenzähnen des Teufels) sind richtig klasse und kommen mit einigen exklusiven Drucken auf Torso und Gesichtern daher.

Visuell ist das gesamte Set wirklich sehr schön gestaltet, fängt den Charme der Vorlage wunderbar ein und ist so ein echter Hingucker. Auch die Rückseite ist sehr schick gestaltet und sieht als normales Schiff sehr cool aus. Das sorgt sogar dafür, dass ich beim Aufstellen hin und her gerissen bin, wie ich das Modell am besten präsentiere.

Die Goonies (1985) erzählt die Geschichte von einer Gruppe Kids, die auf die Suche nach einem verschollenen Piratenschatz gehen. Dabei müssen sie sich nicht nur durch ein mit Fallen gespicktes Höhlensystem navigieren und Rätsel lösen – sie müssen sich auch vor einer Verbrecherfamilie, den Fratellis, in Acht nehmen. Story und Idee stammen aus dem Kopf von Steven Spielberg, Regie führte damals Richard Donner. An Bord waren eine ganze Reihe von auch heute noch bekannten Schauspielern, darunter Sean Astin, Josh Brolin und Corey Feldman. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube-Inhalt

Nicht nur das Anschauen macht Spaß

Dass mich das Schiff visuell überzeugt hat, wisst ihr nun, was für mich bei einem Klemmbaustein-Set aber mindestens genauso wichtig ist, ist die Bauerfahrung. Aber auch hier kann ich nur Gutes berichten. Das Zusammenbauen hat dank abwechlungsreicher Bauabschnitte und der tollen Motive von Anfang bis Ende sehr viel Spaß gemacht, die Anleitung war immer verständlich und die Konstruktion ist wirklich gelungen.

Technik-Teile, wie Zahnräder sind gut versteckt, Scharnier-Konstruktionen sorgen für ein organisches Design und die Mechanismen funktionieren einwandfrei. In 21 Bauabschnitten lässt sich das Set, das aus vier Modulen besteht, auch in kurzen Etappen zusammenbauen und ich habe ungefähr sechs Stunden dafür benötigt.

Teile: 2912

Maße: 36 cm x 62 cm x 18 cm

Modell-Gewicht (Netto): 2.613 Gramm

Minifiguren: 12

Aufkleber: ja (4 Stück)

Bauzeit: 6-8 Stunden

Preis: 299,99 Euro (10 Cent pro Stein. 11 Cent pro Gramm) Es handelt sich um IDEAS-Set, welches auf einem Fan-Entwurf basiert, den ihr hier anschauen könnt.

Es gibt auch Kritik und die hätte LEGO leicht vermeiden können

Gänzlich ohne Kritik komme ich aber trotzdem nicht aus. Da wäre zuerst das leidige Thema mit den Stickern. Das sind bei den Goonies zwar lediglich vier Stück, bei einem überaus stattlichen Preis von 299,99 Euro hätte LEGO die dazugehörigen Steine aber – wie die restlichen Klötze mit Motiv – ruhig bedrucken können. Das ist bei der wesentlich günstigeren Klemmbaustein-Konkurrenz, wie Lumibricks, Pantasy oder Bluebrixx mittlerweile immerhin absoluter Standard.

Was mich aber am meisten stört, ist der Umstand, dass es eine sehr wichtige Szene aus dem Film nicht für alle gibt: Der Dachboden der Familie Walsh, auf dem die Kids die Schatzkarte finden, wurde in der ersten Verkaufswoche nämlich separat an Early Bird-Käufer verteilt, die das Set direkt bei LEGO gekauft haben.

Den Dachboden der Familie Walsh gibt es leider nicht für alle – dabei beinhaltet er den Fundort der Schatzkarte und das berühmte Bild mit Loch.

Alle, die danach zuschlagen, gehen leer aus und verpassen so eine wirklich wichtige Szene, zwei zusätzliche Minis und ein ebenfalls schönes kleines Bauset. Diese künstliche Verknappung finde ich enorm unnötig und schade.

Trotzdem hatte ich beim Zusammenbauen eine Menge Spaß. Beim Goonies-Modell zeigt sich LEGO wirklich von seiner besten Seite und macht für mich fast alles richtig. Ich hatte definitiv eine richtig gute Zeit und werde die Fratellis in den nächsten Wochen sicher noch das ein oder andere Mal in ein paar Fallen laufen lassen.

Habt ihr die Goonies gesehen und wie findet ihr das Set? Habt ihr es vielleicht sogar schon gebaut? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!