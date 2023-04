Disney Dreamlight Valley: Alle 20 Kiesel für die orangene Kartoffel finden

So findet ihr alle Kiesel für die orangene Kartoffel.

In Disney Dreamlight Valley gibt es einige mysteriöse Quests, darunter auch eine, in der ihr Kiesel einsammeln müsst, um eine orangene Kartoffel zu bekommen. Wie ihr alle Kiesel findet und was ihr damit anstellen könnt, lest ihr hier.

So startet ihr die Quest mit der orangenen Kartoffel

Bevor ihr die Quest überhaupt starten könnt, müsst ihr euch die goldene Kartoffel via Geschenkcode gesichtert haben. Wir ihr an die goldene Kartoffel kommt und die Quest löst, lest ihr hier.

Ist das erledigt, braucht ihr noch einen weiteren Gegenstand: Nämlich die Brille der Schatten. Die bekommt ihr von Dagobert Duck, wenn ihr seine Stufe 10-Freundschaftsquest abgeschlossen habt.

Alle 20 Kiesel für die orangene Kartoffel finden

Insgesamt 20 Kieselsteine sind im Valley und den verschiedenen Königreichen versteckt. Ihr könnt sie nur finden, wenn ihr die Brille der Schatten aufgesetzt habt. Da sie schwer zu entdecken sind, haltet Ausschau nach den "???", die den Fundort der Kiesel markieren. Wollt ihr sie selbst suchen, verraten wir euch zumindest, wie viele es an welchem Ort gibt:

3 Kiesel im Schloss

3 Kiesel in Mickey geheimen Raum im Schloss

4 Kiesel im Vaiana-Königreich

1 Kiesel im Ratatouille-Königreich

2 Kiesel im Wall-E-Königreich

3 Kiesel im Eiskönigin-Königreich

4 Kiesel im Toy Story-Königreich

Alle Kieselsteine im Schloss

Den ersten Kiesel findet ihr direkt, wenn ihr durch den Eingang zum Traumschloss tretet. Er liegt hinter der linken Säule auf dem Boden. Für den nächsten Kiesel nehmt ihr die Treppe nach oben in den zweiten Stock. Er liegt hier hinter der großen Säule auf dem Vorsprung. Für den letzten Kiesel nehmt ihr die linke Treppe ins oberste Stockwerk. Das Steinchen liegt hier direkt neben dem kleinen Busch an der Wand.

Alle Kieselsteine in Mickeys Geheimraum

Den ersten Kiesel findet ihr direkt neben dem Eingang zu Mickeys Geheimraum vor dem grünen Sofa. Ein weiterer liegt an der Wand gegenüber vom Eingang, rechts vom Bücherregal. Der letzte Kiesel liegt im zweiten Geheimraum, den ihr nur erreicht, wenn ihr das geheimnisvolle Buch vom Boden aufhebt und es in das Bücherregal steckt. Biegt im neuen Raum dann direkt links ab und ihr findet den letzten Kiesel neben einigen Fässern.

Müsst ihr Mickey Geheimraum erst noch freischalten, lest ihr hier, wie es geht:

Alle Kieselsteine im Vaiana-Königreich

Im Vaiana-Königreich gibt es gleich vier Kiesel. Den ersten findet ihr direkt neben dem Eingang. Dreht ihr euch hier Richtung Wasser, liegt er am Strand am Ende der kleinen Landzunge. Für den nächsten Kiesel lauft ihr vor zum Lagerfeuer. Hier liegt er direkt bei den Steinen.

Folgt dem Strand weiter am Boot vorbei bis zum hinteren Ende. Zwischen dem Bananenbaum und der blauen Muschel liegt hier ein weiterer Kiesel. Für das letzte Steinchen in diesem Reich lauft ihr rauf zur kleinen Grünfläche. Gegenüber des Bananenbaums liegt der vierte Kiesel.

Alle Kieselsteine im Ratatouille-Königreich

Der Kiesel liegt in der hintersten Ecke.

Im Ratatouille-Rech seid ihr schnell durch, hier liegt nur ein einziger Kieselstein. Geht vom Eingang aus einfach in den hintersten Teil der Küche. Dort liegt er neben dem Regal mit Butter und Co. auf dem Boden.

Alle Kieselsteine im Wall-E-Königreich

Im Königreich von Wall-E gibt es nur zwei Kiesel. Den ersten findet ihr, wenn ihr vom Eingang aus geradeaus geht und dann direkt hinter der Werkbank links einbiegt. Den zweiten Kiesel findet ihr rechts vom Eingang. Lauft hier am schwarzen Pfahl entlang zum kleinen Bäumchen neben den Betonplatten. Das Steinchen liegt hinter dem Baum.

Alle Kieselsteine im Eiskönigin-Königreich

Das Eiskönigin-Reich macht euch die Suche etwas schwerer. Einen der Kiesel könnt ihr direkt beim Eingang hinter dem Obelisken mit dem tränenförmigen Motiv finden. Folgt dann dem Weg, bis ihr zu einer Gabelung bei dem kleinen Steinhaufen kommt. Biegt nach links ab und folgt dem Pfad, bis ein Baum und ein Stein mitten im Weg stehen. Auf der Rückseite des Felsens findet ihr einen weiteren Kiesel.

Für den letzten Kiesel müsst ihr wieder umdrehen und diesmal den anderen Weg an der Gabelung nehmen. Folgt ihm bis zum Ende, wo ihr den Waldgeist und einen Ausgang findet. Hier liegt der Kiesel neben einem kleinen roten Strauch auf dem Boden.

Alle Kieselsteine im Toy Story-Königreich

Im Toy Story-Reich könnt ihr insgesamt vier Kiesel finden. Der erste liegt direkt neben dem Eingang beim roten Schulranzen. Für den nächsten biegt ihr im Raum links ab und geht in den offenen Wandschrank. Unter dem Bild an der Wand liegt ein weiteres Steinchen.

Als nächstes lauft ihr vom Eingang aus zur hintersten rechten Ecke des Zimmers. Neben der blauen Musik-Karte liegt ein weiterer Kiesel. Für den letzten dreht ihr euch um und lauft unter dem roten Blumenhocker durch zur Seite des Bettes, die vom Eingang abgewandt ist. Dort, wo die Decke runterhängt, findet ihr den vierten Stein.

Orangene Kartoffel bekommen

Habt ihr alle 20 Kiesel beisammen, könnt ihr jetzt zur nächsten Werkbank gehen. Unter dem Reiter "Funktionelle Gegenstände" findet ihr nun die orangene Kartoffel, die ihr mit den Kieseln herstellen könnt.

Habt ihr das getan, stellt ihr anschließend mit der orangenen Kartoffel und einem leeren Fläschchen den Elektrisierenden orangenen Trank her.

Wozu ist der Elektrisierende orangene Trank gut?

Aktuell scheint der Trank ebenso wie die anderen drei Kartoffeltränke noch keine Funktion im Spiel zu haben. Ihr solltet ihn aber dennoch gut aufbewahren. Wir gehen davon aus, dass weitere Teile der mysteriösen Quest in späteren Updates nachgereicht werden.