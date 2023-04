Disney Dreamlight Valley: Rote Kartoffel-Rezept kochen - so löst ihr die geheime Quest

So kocht ihr das Rezept für die rote Kartoffel-Quest in Disney Dreamlight Valley.

Die bunten Kartoffeln in Disney Dreamlight Valley gehören zu den mysteriösesten Aufgaben im Spiel. Während wir das Ende der Questreihe aktuell aber noch nicht erreichen können, können wir zumindest schon einmal spezielle Tränke dafür herstellen. Wie ihr den "tobenden roten Trank" aus der roten Kartoffel herstellt und was ihr für die anderen Kartoffeln tun müsst, lest ihr hier.

So startet ihr die Quest mit der roten Kartoffel

Bevor ihr die rote Kartoffel überhaupt finden könnt, braucht ihr zuerst einmal die goldene Kartoffel, die ihr mit dem Code "GPOT-OATO-LDFS-ENNM" freischalten könnt.

Außerdem müsst ihr Freundschaftslevel 10 mit Remy erreicht und seine Quest "Die unbekannte Geschmacksrichtung" abgeschlossen haben. Nur so bekommt ihr nämlich das Slush-Eis in Remys Restaurant, dass ihr für die Quest benötigt.

So findet ihr die rote Kartoffel: Habt ihr die Voraussetzungen erfüllt, könnt ihr in Remys Haus gehen. Interagiert hier mit dem glitzernden Geschirrschrank und ihr bekommt die rote Kartoffel.

In diesem Schrank in Remys Haus liegt die rote Kartoffel.

So stellt ihr das Rezept mit der roten Kartoffel her

Als nächstes müsst ihr nun an einer beliebigen Kochstelle das Rezept für "Geeister roter Eintopf … Igitt" herstellen. Dafür benötigt ihr die folgenden fünf Zutaten:

rote Kartoffel

Slush-Eis

Hummer

Chilischoten

Himbeeren

Slush-Eis könnt ihr in Remys Restaurant kaufen (nach seiner Stufe 10 Freundschaftsquest), den Hummer fangt ihr aus orangenen Blubberblasen auf der Lichtung des Vertrauens und Chilischoten(-samen) könnt ihr von Goofys Stand auf der Sonnigen Ebene kaufen.

Tobenden roten Trank bekommen

Mit dem etwas eklig klingenden Gericht im Gepäck geht ihr jetzt in das Ratatouille-Königreich im Schloss. Direkt neben dem Eingang könnt ihr jetzt mit der Durchreiche mit den gelben Klebezetteln interagieren und den Eintopf abgeben. Im Gegenzug bekommt ihr den tobenden roten Trank.

Interagiert mit der roten Durchreiche im Ratatouille-Königreich.

Wie ihr die anderen Kartoffel-Quests in DDV löst, lest ihr hier:

Was bringen die Kartoffel-Tränke?

Aktuell haben die Tränke noch keine Nutzen im Spiel, ihr solltet sie aber dennoch gut aufbewahren. Da auch die blaue und orangene Kartoffel erst mit dem letzten Update hinzugekommen sind, rechnen wir fest damit, dass weitere Teile der Quest erst in späteren Updates folgen.