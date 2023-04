Disney Dreamlight Valley: Goldene Kartoffel bekommen - so löst ihr die geheime Quest

So löst ihr die Quest mit der goldenen Kartoffel in DDV.

Schon vor einigen Monaten kam die mysteriöse goldene Kartoffel zu Disney Dreamlight Valley. Doch erst seit kurzem wissen wir auch, was wir damit anfangen können. Wie ihr an die Kartoffel kommt, wie ihr sie in den Goldschimmernden Trank verwandelt und was ihr damit anfangen könnt, erklären wir euch hier.

DDV: Goldene Kartoffel freischalten

Die goldene Kartoffel bekommt ihr nur via Code. Um ihn einzulösen, geht ihr wie folgt vor:

Einstellungen > Hilfe > Einlösungscode > gebt den Code "GPOT-OATO-LDFS-ENNM" (ohne Anführungszeichen, mit Bindestrichen) ein > Einfordern

Anschließend könnt ihr die goldene Kartoffel in eurem Postfach neben eurem Haus abholen.

Goldene Karotte bekommen

Mit der goldenen Kartoffel im Inventar begebt ihr euch zur Mysteriösen Höhle beim Schillernden Strand. Geht drinnen zwei Stockwerke nach unten und legt die goldene Kartoffel auf den Steinaltar. Im Austausch bekommt ihr die goldene Karotte.

Hier tauscht ihr die goldene Kartoffel gegen die goldene Karotte.

Goldene Krabbe bekommen

Mit der goldenen Karotte geht ihr jetzt zu Elsas Eishöhle im Wald der Tapferkeit. Packt die Karotte hier auf den kleinen Sockel auf dem vereisten Tisch und ihr bekommt im Gegenzug die goldene Krabbe.

Die goldene Karotte kommt auf das schwarze Viereck auf dem Tisch.

Goldener Nachtdorn bekommen

Auch die Krabbe nehmt ihr jetzt mit ins Traumschloss. Lauft hier auf der rechten Seite die Treppen bis ganz nach oben zur goldenen Statue. Direkt links vom Ende der Treppe findet ihr einen weiteren Sockel auf dem Geländer. Legt hier die goldene Krabbe ab und ihr bekommt den goldenen Nachtdorn.

Im obersten Stockwerk des Schlosses tauscht ihr die Krabbe gegen den Nachtdorn.

Goldschimmernder Trank bekommen

Zu guter Letzt nehmt ihr den goldenen Nachtdorn mit in Merlins Haus. Auf der rechten Seite steht dort ein Tisch mit einem weiteren viereckigen Mini-Sockel. Platziert den Nachtdorn darauf und ihr erhaltet den goldschimmernden Trank.

Den goldenen Nachtdorn legt ihr auf den Tisch in Merlins Haus.

Blaue, rote und orangene Kartoffel bekommen

Erst wenn ihr die goldene Kartoffel habt, könnt ihr auch die anderen drei bunten Kartoffeln bekommen, die sich aktuell im Spiel befinden.

Die rote Kartoffel findet ihr in Remys Haus.

findet ihr in Remys Haus. Die orangene Kartoffel könnt ihr craften, wenn ihr 20 Kieselsteine mit der Brille der Schatten (bekommt ihr via Dagoberts Level 10-Freundschaftsquest) gefunden habt.

könnt ihr craften, wenn ihr 20 Kieselsteine mit der Brille der Schatten (bekommt ihr via Dagoberts Level 10-Freundschaftsquest) gefunden habt. Die blaue Kartoffel findet ihr in Ursulas Haus.

Wie ihr die Quest mit der blauen Kartoffel löst, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Disney Dreamlight Valley: Blaue Kartoffel bekommen - so löst ihr die geheime Quest von Eleen Reinke

Was bringen die Kartoffel-Tränke?

Aktuell haben die Tränke noch keine Nutzen im Spiel, ihr solltet sie aber dennoch gut aufbewahren. Da auch die blaue und orangene Kartoffel erst mit dem letzten Update hinzugekommen sind, rechnen wir damit, dass weitere Teile der Quest erst in späteren Updates folgen.