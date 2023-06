Disney Dreamlight Valley: Grüne Kartoffel bekommen und alle 16 Smaragdflaschen finden

So bekommt ihr die grüne Kartoffel und löst die geheime Quest in Disney Dreamlight Valley.

Mit dem neuesten Update von Disney Dreamlight Valley sind wieder zwei der mysteriösen Kartoffel-Quests ins Spiel gekommen: Neben der lilanen könnt ihr nun auch eine grüne Kartoffel finden. Aber fast noch besser: Jetzt wissen wir endlich auch, was wir mit all den Kartoffeltränken anfangen sollen! Zuerst einmal erklären wir euch aber, wie ihr an die grüne Kartoffel und ihren Trank kommt.

So findet ihr die grüne Kartoffel in Disney Dreamlight Valley

Bevor ihr die Kartoffel selbst bekommen könnt, müsst ihr erstmal überall im Valley fischen gehen. Im Wasser findet ihr nämlich 16 Smaragdflaschen, die gar nicht so leicht zu entdecken sind. Wir haben euch alle Fundorte unten auf der Karte markiert.

Um an die Flaschen selbst zu kommen, werft eure Angel einfach in der Nähe der Flaschenköpfe aus. Habt ihr die richtige Stelle getroffen, erscheint ein goldener Kreis im Wasser. Sollte es beim ersten Versuch nicht klappen, versucht es einfach nochmal.

Hier ist der Fundort aller 16 Smaragdflaschen auf der Karte:

Ihr findet die Smaragdflaschen unter der Wasseroberfläche. Manche sind ziemlich schwer zu entdecken.

Die Flaschen könnt ihr dann jeweils im Inventar benutzen und so zu Smaragdgrünen Splittern machen. Damit könnt ihr bei der Werkbank dann unter dem Reiter "funktionelle Gegenstände" den Kristall aus Jade herstellen.

Als nächstes müsst ihr die Vytalis-Minen auf der Sonnigen Ebene betreten. Haltet euch hier rechts, bis ihr den geheimen Raum betretet, den ihr während Simbas Quest freigeschaltet habt. Hier könnt ihr nun mit dem kleinen Apothekerschränkchen interagieren und erhaltet dadurch den grünen Samen.

Begebt euch als nächstes in das Vergessene Land, platzt den grünen Samen dort ein und wässert ihn. Wollt ihr die Wartezeit beschleunigen, könnt ihr auch ein wundersames Wachstumselixier benutzen. Sobald die Pflanze gewachsen ist, könnt ihr die grüne Kartoffel ernten.

Grünen Kristalltrank bekommen

An der Werkbank könnt ihr nun den grünen Kristalltrank aus der grünen Kartoffel, dem Kristall aus Jade und einem leeren Fläschchen herstellen.

Wie ihr alle anderen Kartoffeln und ihre Tränke bekommt, lest ihr hier:

Regenbogentrank bekommen

Habt ihr alle Kartoffel-Tränke beisammen, könnt ihr an der Werkbank unter dem Reiter "Zaubertrank und Verzauberung" nun den Regenbogentrank herstellen. Mit dem könnt ihr einen einzigartigen Companion bekommen: Den Regenbogen-Fuchs. Wie das geht, erklären wir euch bald in einem Guide hier auf GamePro.