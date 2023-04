Disney Dreamlight Valley: Datum und Uhrzeit des April-Updates mit König der Löwen

Hier erfahrt ihr, wann genau das April-Update für Disney Dreamlight Valley startet.

Am 5. April erwartet euch in Disney Dreamlight Valley das nächste große Update, das auf den Namen "Pride of the Valley" hört. Damit kommen nicht nur die Disney-Charaktere Simba und Nala ins Spiel, es gibt auch neue Möbel und Gameplay-Features.

Um diese Zeit rechnen wir mit dem Dreamlight Valley-Update:

Datum: 5. April 2023 (offiziell bestätigt)

5. April 2023 (offiziell bestätigt) Uhrzeit: voraussichtlich um 15 Uhr deutscher Zeit*

*Bislang hat Entwickler Gameloft noch keine offizielle Uhrzeit für das Update angegeben. Da das Februar-Update allerdings gegen 15 Uhr deutscher Zeit live ging, rechnen wir auch mit einer ähnlichen Startzeit für das aktuelle Update. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald die Startzeit offiziell bekanntgegeben wird und das Update live geht.

So ladet ihr das Update herunter: Normalerweise sollte das Update automatisch runtergeladen werden, sobald es verfügbar ist. Seid ihr aber aktuell im Spiel, kann es nötig sein, es erstmal zu speichern und zu beenden, bevor ihr das Update runterladen könnt. Spielt ihr am PC, kann es außerdem helfen Steam einmal neu zu starten.

Hier könnt ihr euch währenddessen noch den Trailer zum April-Update anschauen:

0:23 Disney Dreamlight Valley - April-Update bringt Simba und Nala ins Spiel

Viele der Inhalte des aktuellen Updates sind bereits bekannt, allen voran natürlich die beiden neuen Charaktere. Hier findet ihr eine Übersicht der bereits bekannten Inhalte:

Neue Charaktere: Simba und Nala

Simba und Nala Neues Königreich : Der König der Löwen

: Der König der Löwen Neuer Sternenpfad : Disney Parks

: Disney Parks Neue Kleidung : leuchtender Disney-Haarreif

: leuchtender Disney-Haarreif Neue Möbel : Standuhr im Alice im Wunderland-Design, Riesenrad, Gefährt mit Teetassen, neue Bank, neue Luftballons

: Standuhr im Alice im Wunderland-Design, Riesenrad, Gefährt mit Teetassen, neue Bank, neue Luftballons Neue Fotomodus-Optionen mit Tierbegleitern

Außerdem ließ sich noch eine weitere Neuerung in einem der Gameloft-Teaser entdecken. So werden wir allem Anschein nach schon sehr bald auf magische Art und Weise durch die Spielwelt surfen oder skaten können. Ob das aber an eine Fähigkeit, einen Trank oder ähnliches geknüpft ist, müssen wir noch abwarten.

Freut ihr euch auf das April-Update? Was wünscht ihr euch unbedingt noch für zukünftige DDV-Updates?