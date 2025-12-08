Disney Dreamlight Valley zeigt die Neuerungen im kostenlosen Cinderella-Update, das diese Woche erscheint

Am 10. Dezember erscheint das kostenlose Winterball-Update für Disney Dreamlight Valley. Das bringt die Prinzessin Cinderella aka Aschenbrödel als neue Nachbarin mit, hat aber noch mehr Überraschungen dabei. Unter anderem könnt ihr euch auf eine Überarbeitung von Dagoberts Laden freuen.

Für Multiplayer-Fans gibt es zudem das neue Feature "DreamTeams". Hier könnt ihr zukünftig in Gruppen aus bis zu sieben Leuten etwa Items tauschen und leichter vernetzen. Im hier gezeigten Trailer könnt ihr euch bereits einige Eindrücke zu den neuen Inhalten und dem Winter-Sternenpfad anschauen.

Mehr zum Cinderella-Update erfahrt ihr hier.

Das Cinderella-Update ist der letzte große Patch in diesem Jahr. Allerdings wird der Support des Cozy-Games auch 2026 weitergehen. Es gibt sogar schon ein paar Teaser, welche Inhalte euch in den nächsten Monaten erwarten.

Alle Inhalte des Winterball-Updates sind kostenlos und erscheinen für die PlayStation-, Xbox-, Switch-, PC- und Mobile-Versionen von Disney Dreamlight Valley.