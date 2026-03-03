Disney Dreamlight Valley: Pluto freischalten – So schnappt ihr euch Mickeys treuen Hund

Pluto ist als Haustier in Disney Dreamlight Valley verfügbar, aber um ihn freizuschalten, gibt’s einiges zu tun.

Maximilian Franke
03.03.2026 | 12:50 Uhr

Mickeys Hund Pluto lässt sich in Disney Dreamlight Valley als Begleiter freischalten. Dafür gibt es aber eine ganze Reihe von Voraussetzungen und eine Questreihe zu erfüllen. Was ihr alles beachten müsst, erfahrt ihr hier.

Diese Voraussetzungen müsst ihr erfüllen

In den letzten Monaten gab es immer wieder neue Quests, die euch am Ende ein “Memento” als Belohnung gegeben haben. Dahinter verstecken sich verschiedene Items, die auf den ersten Blick nutzlos scheinen und lange Zeit auch waren. Mit der Pluto-Quest könnt ihr sie jetzt allerdings verwenden, um den Hund zu euch zu holen.

Video starten 3:36 Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video

Ihr braucht alle sechs Mementos:

  1. Nostalgische Sofortbilder: Belohnung in Cinderella-Quest Stufe 7
  2. Das geheime Tagebuch: Belohnung in Jasmin-Quest Stufe 10
  3. Kaleidoskop: Belohnung in Alice-Quest Stufe 10
  4. Einladung zur Geburtstagsfeier: Belohnung in Lumiere-Quest “Ein Leitfaden für eine bessere Schlossverwaltung” im Reich von Die Schöne und das Biest
  5. Abgenutztes Hundehalsband: Belohnung in Susi und Strolch-Quest “Fleischbällchen” in ihrem Reich
  6. Neuer Trostbär: Belohnung in Kummer und Freude-Quest Stufe 10

Ihr müsst die genannten Charaktere also alle nicht nur freigeschaltet, sondern auch mit ihnen das nötige Freundschaftslevel erreicht haben. Je nachdem, wie viel ihr davon bereits geschafft habt, kann euch das durchaus einige Stunden Spielzeit kosten.

Löst die komplette Questreihe von Susi und Merlin

Habt ihr alle sechs Mementos beisammen, müsst ihr noch Susi und Strolch freischalten. Sobald Susi in eurem Tal wohnt, schickt euch Merlin auf eine neue Questreihe, die ihr ebenfalls abschließen müsst. Dazu gehören die Aufgaben:

  1. Der Spaghetti-Vorfall: Helft Susi dabei, herumrollende Spaghetti-Bällchen in eurem Tal zu finden. Dafür braucht ihr wieder die “Ersatzschnauze” aus der Realm-Quest, um die Fundorte zu erschnüffeln.
  2. Das Leben ist eine (Fleisch-)Kugel: Ihr bekommt von Merlin einen Brief und müsst Susi helfen, Fleischbällchen aus eurem Tal mit eurer Schaufel wegzuräumen.
  3. Ein interessantes Gericht: Die Quest startet, sobald ihr eine glänzende Tomate auf der friedlichen Wiese, im Wald der Tapferkeit oder in der Eis-Region geangelt habt. Redet danach mit Susi und folgt den Schritten.
  4. Die Elchjagd: In der finalen Quest schaltet ihr endlich Pluto frei, nachdem ihr Merlin die 6x Mementos, 15x Steine und 10x Vitaly-Kristalle überreicht habt.

Die Quests starten in genau dieser Reihenfolge, sobald ihr die jeweilige Aufgabe davor abgeschlossen habt. Es kann bis zu einer Stunde dauern, bis ihr Merlins Brief erhaltet oder die Tomaten spawnen. Habt also nach jedem Questschritt noch etwas Geduld.

Große Herausforderungen erwarten euch dabei nicht. Folgt jeweils einfach den angezeigten Schritten und befreit euer Dorf gemeinsam mit Susi von wildgewordenen Nudeln und anderen Kuriositäten.

Anders als Susi und Strolch ist Pluto also kein vollwertiger Charakter, sondern ist zu einem Dasein als Haustier verdammt, wie auch schon die Hunde Max oder Lucky.

Was denkt ihr: Wie hat euch die Quest zum Freischalten von Pluto gefallen?

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
