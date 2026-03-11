Disney Dreamlight Valley Glück gehabt-Event 2026: So findet ihr Kleeblätter und schnappt euch die neuen Belohnungen

Auch 2026 findet in Dreamlight Valley wieder das Kleeblatt-Event statt und bringt neue Belohnungen mit.

Maximilian Franke
11.03.2026 | 11:28 Uhr

Alle Infos zum Glück gehabt!-Event 2026 in Disney Dreamlight Valley. Alle Infos zum Glück gehabt!-Event 2026 in Disney Dreamlight Valley.

Ab heute startet das Event “Glück gehabt!” in Disney Dreamlight Valley für eine Woche. Wenn ihr schon länger dabei seid, kennt ihr das Kleeblatt fest vielleicht schon aus dem letzten Jahr. Diesmal gibt es allerdings neue Belohnungen zum Freischalten.

Die wichtigsten Eckdaten:

  • Start: 11. März 2026
  • Ende: 17. März 2026
  • Inhalt: Sammelt Kleeblätter und schaltet neue Items frei

Video starten 0:19 Disney Dreamlight Valley stellt das neue Glück gehabt!-Event im Trailer vor

Kleeblätter finden und das Event abschließen

Während des Event-Zeitraums könnt ihr die Hauptkarte der Spielwelt nach Kleeblättern absuchen. Sie spawnen überall im Tal und dienen als Crafting-Material für besondere Event-Belohungen.

  • dreiblättrige Kleeblätter: Sie können in jedem Biom erscheinen und haben einen Cooldown von 5 Minuten, allerdings können es maximal neun Stück gleichzeitig sein.
  • vierblättrige Kleeblätter: Sie sind deutlich seltener und es kann nur ein einziges gleichzeitig auf der Map sein, mit einem Cooldown von 90 Minuten. Außerdem könnt ihr sie aus 10x dreiblättrigen Kleeblättern und 500 Dreamlight herstellen.

Sonderregeln 17. März: Am letzten Tag tauschen sich die Regeln! Dann spawnen mehr vierblättrige Kleeblätter, aber das dreiblättrige Kleeblatt wird seltener.

Tipps und Tricks: Wenn ihr es euch leicht machen wollt und den A Rift in Time-DLC besitzt, könnt ihr Kleeblätter auch mit dem aufgerüsteten Sauger auf Stufe 3 einsammeln. Außerdem kann sich das Absuchen der Umgebung im Bau-Modus lohnen, da ihr hier eine freie Kamera habt.

Alle Belohnungen des Glück gehabt-Events 2026

Es gibt insgesamt vier Belohnungen zum freischalten, wobei zwei der Items in diesem Jahr komplett neu sind.

An der Werkbank:

  • NEU Glücksklee-Torbogen – 1x vierblättriges Kleeblatt, 9x dreiblättriges Kleeblatt, 5x Eisenbarren
  • NEU Glücksbringer-Banner – 1x vierblättriges Kleeblatt, 1x Glas, 2x Faser, 1x Eisenbarren
  • Kessel “Am Ende des Regenbogens” – 4x Vierblättriges Kleeblatt, 10x Eisenbarren, 20x Goldbarren

Design-Tipp: Ihr könnt den Kessel zweimal herstellen und gegenüber platzieren, so dass der Regenbogenschein einen kompletten Regenbogen ergibt! 

Alle Pflichten:

  • Glück gehabt! – Besitze 7 vierblättrige Kleeblätter gleichzeitig (Belohnung: Glückshemd)
1
Disney Dreamlight Valley-Rezepte: Alle 468 Gerichte und versteckte Zutaten zum Kochen – mit Wishblossom Ranch-DLC
von Eleen Reinke
2
Disney Dreamlight Valley: Pluto freischalten – So schnappt ihr euch Mickeys treuen Hund
von Maximilian Franke

Habt ihr alle vier Belohnungen freigeschaltet, ist das Event für euch beendet. Viel ist es nicht, aber da es auch nur eine Woche dauert, solltet ihr euch trotzdem nicht allzu viel Zeit lassen.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das Glück gehabt-Event in Disney Dreamlight Valley?

