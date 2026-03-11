Pokémon Feuerrot/Blattgrün - Pikachu früh fangen: Fundort des Pokémons auf der Map

Wir zeigen euch den frühen Fundort von Pikachu in Pokémon Feuerrot und Blattgrün.

Linda Sprenger
11.03.2026 | 11:58 Uhr

Ihr findet Pikachu in Pokémon Feuerrot und Blattgrün schon recht früh im Spiel!

Pikachu gehört zu den beliebtesten Pokémon überhaupt und taucht natürlich auch in Feuerrot und Blattgrün auf. Tatsächlich könnt ihr die Elektro-Maus sogar schon recht früh im Spiel fangen, benötigt dafür aber etwas Glück.

Pokémon Feuerrot und Blattgrün: Fundort von Pikachu in Kanto

Ihr trefft Pikachu einfach im hohen Gras im Vertania Wald an. Ihr trefft Pikachu einfach im hohen Gras im Vertania Wald an.

  • Fundort von Pikachu: Vertania Wald, nördlich von Vertania City.
  • Chance: circa 5 Prozent
  • Level: zwischen 3 und 5

Ihr könnt Pikachu ganz normal im hohen Gras im Vertania Wald antreffen, dafür benötigt ihr in der Regel aber etwas Geduld, da die Begegnungs-Wahrscheinlichkeit lediglich bei etwa 5 Prozent liegt. Nach einigen Minuten Herumsuchen solltet ihr aber auf das Pokémon treffen. Nicht aufgeben.

Wer riesiges Glück hat, kann Pikachu im Vertania Wald natürlich auch als Shiny bzw. in seiner schillernden Form antreffen. Die Chance ist allerdings schwindend gering und beträgt gerade einmal 1 zu 8192.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Achtet vorher darauf, euch mit ausreichend Pokébällen einzudecken, um Pikachu auch einfangen zu können! Circa 10 Stück im Inventar sind empfehlenswert.

Pikachu ist ein nützliches Helferlein für den Kampf um den 2. Arena-Orden. In Azuria City tretet ihr gegen Misty an, die auf Wasser-Pokémon setzt. Elektro-Attacken sind hier sehr effektiv, weshalb es sich lohnt, Pikachu im Team zu haben und es direkt mit zu trainieren.

Zusatztipp: Mit einem Donnerstein könnt ihr Pikachu zum mächtigeren Raichu weiterentwickeln.

Alternativer Fundort von Pikachu:

  • Im späteren Verlauf eures Abenteuers trefft ihr Pikachu außerdem im Kraftwerk an.
Die beiden Gen 1-Neuauflagen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht. 

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer euch: Nach welchem Pokémon sucht ihr außerdem in Feuerrot und Blattgrün?

