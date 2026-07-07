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Disney Dreamlight Valley Honeyglow Woods-Update - Start-Uhrzeit, Patch Notes und Release des DLCs im Liveticker

Ab Mittwoch könnt ihr mit dem kostenpflichtigen DLC Honeyglow Woods mit Winnie Puuh losziehen. Alle Infos zum Start im Liveticker.

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke, Sebastian Zeitz
07.07.2026 | 17:30 Uhr

Alle Infos zum Release von Honeyglow Woods im Liveticker. Alle Infos zum Release von Honeyglow Woods im Liveticker.

Am 08. Juli erscheint mit Honeyglow Woods das erste Abenteuer-Paket für Disney Dreamlight Valley. Wir begleiten den Release des kostenpflichtigen DLCs und des dazugehörigen Updates im Liveticker.

Disney Dreamlight Valley Honeyglow Woods-DLC: Alle Infos im Ticker

Dienstag, 07.07.2026

17:30 Uhr

Hier findet ihr ab morgen unseren Live-Ticker zum Release von Honeyglow Woods. Wenn es im Laufe des Tages Neuigkeiten zum Update oder dem Server-Status gibt, seid ihr hier genau richtig! Bis dahin könnt ihr euch den ersten Trailer zum DLC anschauen.

Video starten 1:20 Disney Dreamlight Valley: Trailer zum ersten Adventure Pack Honeyglow Woods stellt die Winnie Puuh-Inhalte vor

Release: Wann erscheint Honeyglow Woods?

Das Abenteuer-Paket erscheint am 08. Juli 2026 auf allen unterstützten Plattformen.

In der Regel werden neue Content-Drops für Disney Dreamlight Valley gegen 15 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Es kann allerdings auch zu Verzögerungen oder Planänderungen bei Entwickler Gameloft kommen.

Die Devs machen in der Regel darauf aufmerksam, dass das Ausrollen des Updates bis zu zwei Stunden dauern kann, abhängig von der Region.

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Was ist Honeyglow Woods?

Der Winnie Puuh-DLC ist das erste Abenteuer-Paket. Dahinter versteckt Gameloft zukünftig kleinere Addons, die weniger Umfang bieten als bisherige Erweiterungen – dafür aber auch deutlich günstiger sind.

Das sind die Highlights von Honeyglow Woods:

  • neue Map mit vier Biomen
  • drei neue Charaktere: Winnie Puuh, I-Aah und Ferkel
  • neue Questline
  • neues Haustier: Igel
  • neue Mechanik: Imkern

Das Paket kostet regulär 16,99 Euro. Alternativ könnt ihr ein Bundle mit dem Hauptspiel für 49,99 Euro kaufen.

Ab dem 08. Juli um 16 Uhr gibt es außerdem ein neues Gratis-Item als Twitch-Drop. Wenn ihr euren Account mit der Streaming-Plattform verknüpft habt, könnt ihr euch den kostenlosen Deko-Gegenstand "Ferkels Wäscheleine" schnappen und damit euer Tal verschönern.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Disney Dreamlight Valley: Honeyglow Woods?

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Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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