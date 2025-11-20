Disney Dreamlight Valley Stinktiere füttern: Das fressen die kleinen Skunks am liebsten

Alle Infos zu Stinktieren in Disney Dreamlight Valley.

In Disney Dreamlight Valley gibt es dank der Erweiterung Wishblossom Ranch jetzt auch Stinktiere. Diese könnt ihr wie andere Critter durch Füttern der richtigen Zutaten zu euren Begleitern machen. Danach lässt sich das Freundschaftslevel auf Stufe 5 steigern, was ebenfalls neue Boni mit sich bringt.

Was fressen Stinktiere in Disney Dreamlight Valley?

Es gibt insgesamt fünf Stinktiere, die ihr im zweiten Gebiet Schimmergrund finden könnt. Dazu gehören die Gebiete Paisley-Park, Modischer Morast, Haute-Plateau und Laufsteg-Fluss. Die unterschiedlichen Varianten der Tiere erscheinen teils nur zu bestimmten Zeiten in bestimmten Gebieten.

Das fressen Stinktiere am liebsten:

Stinktiere mögen: Käse, Eier, alle Früchte, jedes Gemüse

Käse, Eier, alle Früchte, jedes Gemüse Stinktiere lieben: Nadelkissen-Pfirsich, Knopfpilz

1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Sowohl Nadelkissen-Pfirsiche als auch Knopfpilze findet ihr im zweiten Biom Schimmergrund. Dort solltet ihr in allen Gebieten fündig werden. Da ihr auch die Stinktiere selbst erst dort antrefft, könnt ihr leider nicht vorher farmen, aber es sollte auch ohne kein Problem sein, an das geliebte Futter zu kommen.

Wo finde ich Stinktiere?

Braunes Stinktier: 12 bis 24 Uhr im Paisley Park außer Dienstag, Donnerstag und Samstag

12 bis 24 Uhr im Paisley Park außer Dienstag, Donnerstag und Samstag Gemustertes Stinktier: immer im Haute-Plateau

immer im Haute-Plateau Stinktier: jeden Tag von 00 bis 12 Uhr am Laufsteg-Fluss

jeden Tag von 00 bis 12 Uhr am Laufsteg-Fluss Weißes Stinktier: 12 bis 24 Uhr im Modischen Morast außer Montag, Mittwoch und Freitag

12 bis 24 Uhr im Modischen Morast außer Montag, Mittwoch und Freitag Professor Mouffette: unbekannt

Stinktiere als Begleiter freischalten und ihre Fähigkeiten

Es reicht, wenn ihr die Stinktiere ein einziges Mal mit dem passenden Item füttert. Danach schließen sie sich als Begleiter an und können ganz normal über die Garderobe ausgewählt werden. Anschließend könnt ihr durch weiteres Füttern oder Aktivitäten mehr XP sammeln, während euch das Stinktier begleitet.

Diese Boni geben Stinktiere:

Abhäng-Bonus: Dein Begleiter kann Gemüse sammeln, wenn ihr abhängt.

Dein Begleiter kann Gemüse sammeln, wenn ihr abhängt. Stufe 2: Ressourcen, z.B. Feenstaub oder Schwefelkies

Ressourcen, z.B. Feenstaub oder Schwefelkies Stufe 3: Inventar vergrößern

Inventar vergrößern Stufe 4: Bonus auf Gemüse-Ernte

Bonus auf Gemüse-Ernte Stufe 5: Truhe mit besonderen Belohnungen

Was denkt ihr: Mögt ihr die neuen Haustiere in Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch?