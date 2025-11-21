Disney Dreamlight Valley Bienen füttern: Das fressen die Honigbienen am liebsten

In Disney Dreamlight Valley gibt es jetzt Bienen.

In Disney Dreamlight Valley haben sich Honigbienen im Wishblossom Ranch-DLC breit gemacht. Wie bei anderen Kleintieren auch könnt ihr diese durch Fütterung zu euren Begleitern machen und euer Freundschaftslevel bis auf Stufe 5 steigern.

Was fressen Honigbienen in Disney Dreamlight Valley?

Es gibt insgesamt vier Honigbienen, die ihr im dritten Gebiet Feenhain finden könnt. Dazu gehören die Gebiete Eisbecher-Ufer, Feen-Hügel, Honigfälle und Hundertmorgen-Felder. Die unterschiedlichen Varianten der Tiere erscheinen teils nur zu bestimmten Zeiten in bestimmten Gebieten.

Das fressen Bienen am liebsten:

Bienen mögen: Alle Blumen

Alle Blumen Bienen lieben: Honigkoralle

Honigkorallen zählen in Disney Dreamlight Valley als Fische. Ihr müsst also in den Gewässern des Feenhains eure Angel auswerfen, um das Lieblingsessen der Honigbienen zu fangen.

Wie nähere ich mich Bienen?

Sobald ihr den Bienen zu nahe kommt, fliegen sie vor euch weg. Lauft ihnen einfach hinterher. Das müsst ihr einige Male wiederholen, bis sie sich an euch gewöhnt haben und nicht mehr fliehen.

Wo finde ich Honigbienen?

Blaue Honigbiene: bei den Honigfällen

bei den Honigfällen Honigbiene: jeden Tag von 7 bis 20 Uhr am Eisbecher-Ufer

jeden Tag von 7 bis 20 Uhr am Eisbecher-Ufer Rosa Honigbiene: mittwochs, freitags und samstags am Feen-Hügel

mittwochs, freitags und samstags am Feen-Hügel Weiße Honigbiene: 20:00 bis 00:00 Uhr auf den Hundertmorgen-Feldern

Hinweis: Zu den Weißen Bienen haben wir online auch Angaben zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr morgens gefunden.

Bienen als Begleiter freischalten und ihre Fähigkeiten

Honigbienen möchten an mehreren Tagen gefüttert werden, bis sie sich euch anschließen. Zweimal sollte reichen. Danach schließen sie sich als Begleiter an und können ganz normal über die Garderobe ausgewählt werden. Anschließend könnt ihr durch weiteres Füttern oder Aktivitäten mehr XP sammeln, während euch das Stinktier begleitet.

Diese Boni geben Bienen:

Abhäng-Bonus: Dein Begleiter kann Blumen sammeln, wenn ihr abhängt.

Dein Begleiter kann Blumen sammeln, wenn ihr abhängt. Stufe 2: Ressourcen, z.B. Feenstaub oder Schwefelkies

Ressourcen, z.B. Feenstaub oder Schwefelkies Stufe 3: Inventar vergrößern

Inventar vergrößern Stufe 4: Bonus auf Blumen-Ernte

Bonus auf Blumen-Ernte Stufe 5: Truhe mit besonderen Belohnungen

Was denkt ihr: Mögt ihr die neuen Haustiere in Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch?