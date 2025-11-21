Disney Dreamlight Valley Cruella De Vil freischalten: So startet ihr die Quest "Der Verfall der Mode" im Wishblossom Ranch-DLC

Mit dem DLC Wishblossom Ranch könnt ihr die böse Modedesignerin in eure Nachbarschaft holen. So geht's!

Maximilian Franke
21.11.2025 | 16:25 Uhr

So schaltet ihr Cruella De Vil in Disney Dreamlight Valley frei. So schaltet ihr Cruella De Vil in Disney Dreamlight Valley frei.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Jetzt Artikel freischalten

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »BLACK50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Cruella De Vil kann in Disney Dreamlight Valley eure Nachbarin werden, wenn ihr den kostenpflichtigen Wishblossom-DLC spielt. Nach Schneewittchen ist sie die zweite von vier Figuren, die sich eurer Gemeinschaft anschließen kann. Wir gehen mit euch die nötigen Schritte durch.

So startet ihr die Quest "Der Verfall der Mode"

Um Cruella freizuschalten, müsst ihr vorher zwingend Schneewittchens Quests abschließen und ein paar weitere Voraussetzungen erfüllen:

  • Schaltet Schneewittchen frei (Quest: "Geschichten eines gebrochenen Herzens")
  • Helft Goofy mit seinem fahrenden Verkaufsstand (Quest: "Radikal viel Ärger")
  • Schaltet Maximus frei (Quest: "Kristallhöhle: Wunschalpen")
  • Levelt Maximus mindestens bis auf Stufe 3 (Pferde schnell leveln)

Video starten 0:49 Disney Dreamlight Valley-Trailer enthüllt neue Wishblossom Ranch-Erweiterung mit komplett neuer Fortbewegungsmöglichkeit

Quest 1: Der Verfall der Mode

Habt ihr alles erledigt, könnt ihr mit der Quest 'Der Verfall der Mode' fortfahren. Maximus weiter Level-3-Sprung bringt euch über die kaputte Brücke nach Schimmergrund. Folgt dort den Reifenspuren auf dem Boden, bis ihr den Steinbruch erreicht.

Schnüffelt mit Maximus an der mysteriösen Kiste im Steinbruch und folgt der Duftspur, bis ihr Cruella in einer Höhle findet. Sie möchte, dass ihr drei Fotos für sie macht.

So findet ihr die drei Foto-Motive:

  • ein Foto der Loren und Schienen hinter dem Steinbruch
  • ein Foto der großen Eisenbrücke, die vom Haute-Plateau Richtung Nordosten führt. Ihr könnt das Bild auch von unten machen.
  • ein Foto vom Leuchttum am südwestlichen Ufer des Paisley-Parks

Bringt Cruella die Aufnahmen und lasst euch von ihr belehren, was für furchtbare Fotografie-Skills ihr bewiesen habt. Folgt dann weiter den Quest-Schritten, bis ihr den Glockenturm auf dem Haute-Plateau reparieren sollt.

Foto: Bergwerk Foto: Eisenbrücke Foto: Leuchtturm

Foto: Bergwerk Cruella möchte ein Foto vom Bergwerk von euch.

Foto: Eisenbrücke Cruella möchte ein Foto von der großen Eisenbrücke von euch.

Foto: Leuchtturm Der Leuchtturm steht außerhalb der Map, ihr müsst das Foto vom Ufer aus machen.

Das braucht ihr für den Glockenturm:

  • Feenstaub: Springt mit eurem Pferd über tote Wunschblumen
  • Paillettengarne: Sammelt ihr überall im Schimmergrund
  • Antike Bügeleisen: Baut die Gesteinsadern im Schimmergrund ab
  • Körnige Erde: Buddelt im Boden des Schimmergrunds
  • Jaspis: Baut die Gesteinsadern im Schimmergrund ab. Wir hatten entweder viel Pech, oder die Drop-Chance ist sehr niedrig. Stellt euch lieber auf eine längere Suche ein.

Nun möchte Cruella von euch, dass ihr Tee kocht:

  • Dunkle Schokoladen-Kaffeebohnen: Kauft die Samen bei Goofy
  • Perlengerste: Kauft die Samen bei Goofy, nehmt am besten mindestens 11 Stück, ihr braucht gleich noch mehr davon.
  • Nadelkissen-Pfirsiche: Finden sich überall im Schimmergrund

Redet noch einmal mit Cruella und stellt das Tee-Set irgendwo auf. Habt ihr die Tee-Party hinter euch gebracht, ist die erste Quest geschafft.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit Quest zwei von drei, die ihr braucht, um Cruella als Nachbarin freizuschalten.

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley Stinktiere füttern: Das fressen die kleinen Skunks am liebsten

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley Cruella De Vil freischalten: So startet ihr die Quest "Der Verfall der Mode" im Wishblossom Ranch-DLC

vor 6 Stunden

Disney Dreamlight Valley - Tiere füttern: Alle Begleiter zähmen und ihr Lieblingsfutter

vor 6 Stunden

Disney Dreamlight Valley Bienen füttern: Das fressen die Honigbienen am liebsten

vor 6 Stunden

Disney Dreamlight Valley Roadmap 2025/2026: Das sind die kommenden Charaktere, DLCs und Updates der nächsten Monate
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Coin Master-Free Spins - Alle aktuellen und kostenlosen Spin-Links (November 2025)

vor 8 Stunden

Coin Master-Free Spins - Alle aktuellen und kostenlosen Spin-Links (November 2025)
Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Mega-Aufstieg-KartenB1 (November 2025)   9  

vor einer Woche

Pokémon TCG Pocket Tier-List: Das sind die besten Meta Decks - jetzt mit Mega-Aufstieg-Karten/B1 (November 2025)
Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen   1

vor 10 Minuten

Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen
Nintendo Switch 2-Spiele 2026: Alle Games, die nächstes Jahr erscheinen werden   1     1

vor 10 Minuten

Nintendo Switch 2-Spiele 2026: Alle Games, die nächstes Jahr erscheinen werden
mehr anzeigen