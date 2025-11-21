Disney Dreamlight Valley Cruella De Vil freischalten: So startet ihr die Quest "Der Verfall der Mode" im Wishblossom Ranch-DLC

Cruella De Vil kann in Disney Dreamlight Valley eure Nachbarin werden, wenn ihr den kostenpflichtigen Wishblossom-DLC spielt. Nach Schneewittchen ist sie die zweite von vier Figuren, die sich eurer Gemeinschaft anschließen kann. Wir gehen mit euch die nötigen Schritte durch.
So startet ihr die Quest "Der Verfall der Mode"
Um Cruella freizuschalten, müsst ihr vorher zwingend Schneewittchens Quests abschließen und ein paar weitere Voraussetzungen erfüllen:
- Schaltet Schneewittchen frei (Quest: "Geschichten eines gebrochenen Herzens")
- Helft Goofy mit seinem fahrenden Verkaufsstand (Quest: "Radikal viel Ärger")
- Schaltet Maximus frei (Quest: "Kristallhöhle: Wunschalpen")
- Levelt Maximus mindestens bis auf Stufe 3 (Pferde schnell leveln)
Quest 1: Der Verfall der Mode
Habt ihr alles erledigt, könnt ihr mit der Quest 'Der Verfall der Mode' fortfahren. Maximus weiter Level-3-Sprung bringt euch über die kaputte Brücke nach Schimmergrund. Folgt dort den Reifenspuren auf dem Boden, bis ihr den Steinbruch erreicht.
Schnüffelt mit Maximus an der mysteriösen Kiste im Steinbruch und folgt der Duftspur, bis ihr Cruella in einer Höhle findet. Sie möchte, dass ihr drei Fotos für sie macht.
So findet ihr die drei Foto-Motive:
- ein Foto der Loren und Schienen hinter dem Steinbruch
- ein Foto der großen Eisenbrücke, die vom Haute-Plateau Richtung Nordosten führt. Ihr könnt das Bild auch von unten machen.
- ein Foto vom Leuchttum am südwestlichen Ufer des Paisley-Parks
Bringt Cruella die Aufnahmen und lasst euch von ihr belehren, was für furchtbare Fotografie-Skills ihr bewiesen habt. Folgt dann weiter den Quest-Schritten, bis ihr den Glockenturm auf dem Haute-Plateau reparieren sollt.
Das braucht ihr für den Glockenturm:
- Feenstaub: Springt mit eurem Pferd über tote Wunschblumen
- Paillettengarne: Sammelt ihr überall im Schimmergrund
- Antike Bügeleisen: Baut die Gesteinsadern im Schimmergrund ab
- Körnige Erde: Buddelt im Boden des Schimmergrunds
- Jaspis: Baut die Gesteinsadern im Schimmergrund ab. Wir hatten entweder viel Pech, oder die Drop-Chance ist sehr niedrig. Stellt euch lieber auf eine längere Suche ein.
Nun möchte Cruella von euch, dass ihr Tee kocht:
- Dunkle Schokoladen-Kaffeebohnen: Kauft die Samen bei Goofy
- Perlengerste: Kauft die Samen bei Goofy, nehmt am besten mindestens 11 Stück, ihr braucht gleich noch mehr davon.
- Nadelkissen-Pfirsiche: Finden sich überall im Schimmergrund
Redet noch einmal mit Cruella und stellt das Tee-Set irgendwo auf. Habt ihr die Tee-Party hinter euch gebracht, ist die erste Quest geschafft.
Auf der nächsten Seite geht es weiter mit Quest zwei von drei, die ihr braucht, um Cruella als Nachbarin freizuschalten.
