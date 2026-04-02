Disney Dreamlight Valley teast neuen Charakter an und es gibt schon gute Hinweise, wer es sein könnte

Nächste Woche erscheint das Pocahontas-Update, aber für die Zukunft haben wir schon einen weiteren Teaser.

Maximilian Franke
02.04.2026 | 11:30 Uhr

Was steckt hinter dieser Tür? Was steckt hinter dieser Tür?

Am 8. April erscheint für Disney Dreamlight Valley das kostenlose Pocahontas-Update. In einem Entwicklervideo wurde jetzt allerdings auch angeteast, was uns darüber hinaus erwarten könnte und vielleicht wissen wir sogar schon, welcher Charakter hier gemeint ist.

Was wurde angeteast?

Studio Gameloft hat ein kurzes Video veröffentlicht, in dem die neue Heldin Pocahontas und ihr Waschbär-Begleiter Meeko vorgestellt werden. Außerdem sehen wir im Clip eine neue Tür im Traumschloss, die mit dem kommenden Patch eingebaut wird, sich aber noch nicht öffnen lässt. Dahinter verbirgt sich also ein zukünftiges Reich – aber welches?

Hier könnt ihr euch das Video anschauen. Ab Minute 1:04 startet der Teaser:

Video starten 1:26 Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor

Die Antwort auf diese Frage könnte im Text versteckt sein, den Community-Managerin Courtney im entsprechenden Abschnitt sagt. Hier wird nämlich sehr viel Fokus auf Wörter mit dem Anfangsbuchstaben “M” gelegt, wie aufmerksame Fans festgestellt haben (via Reddit).

Mit dem Pocahontas-Update sollen wir nach etwas “mischief” und "mayhem" (dt.: Unfug und Chaos) Ausschau halten, denn eine neue Geschichte mit einer “mystischen” Figur stehe vor der Tür.

Dahinter könnten sich Hinweise auf eine Disney-Antagonistin verstecken! Madam Mim oder auch “Mad Madame Mim” war die Hauptantagonistin aus dem Zeichentrick-Klassiker “Die Hexe und der Zauberer” von 1963.

Damit stammt sie aus dem gleichen Universum wie Zauberer Merlin, der in Dreamlight Valley von Anfang an eine wichtige Mentoren-Rolle spielt und sich in der Filmvorlage ein bitteres Duell mit der bösen Hexe liefert.

Kommt Madam Mim ins Traumtal? Kommt Madam Mim ins Traumtal?

Wann kommen die angeteasten Inhalte?

Was sich auch immer hinter dem Tor verbirgt, es wird vermutlich noch eine ganze Weile dauern, bis sich der Schleier lüftet. Im Video wird gesagt, dass weitere Hinweise in "kommenden Updates" enthüllt werden sollen.

Mit dem Pocahontas-Patch werden wir also vermutlich erstmal nur weitere Teaser, aber keine Auflösung bekommen. Wenn wirklich über mehrere große Updates weitere Tipps gestreut werden, müssen wir vielleicht noch etliche Monate warten.

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Zudem wissen wir dank der offiziellen Roadmap für Anfang 2026 bereits, um welches Thema sich das kostenlose Update im Sommer drehen wird: Es geht ins Hercules-Universum.

Eine weitere Möglichkeit ist ein vierter DLC. Bisher ist für dieses Jahr noch keine kostenpflichtige Erweiterung angekündigt, die in die Fußstapfen von The Storybook Vale oder Wishblossom Ranch tritt. In den Addons hatten bisher immer große Bösewichte wie Hades oder Dschafar eine tragende Rolle – vielleicht übernimmt Madam Mim diesmal die DLC-Hauptrolle.

Womöglich steckt allerdings auch kein neuer Charakter dahinter, sondern etwas ganz anderes und Gameloft überrascht uns doch schon bald mit einem neuen Feature, das sich im Traumschloss versteckt.

Was denkt ihr: Habt ihr schon eine Idee, was sich hinter dem Teaser verbergen könnte?

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Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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