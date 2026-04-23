Disney Dreamlight Valley verschenkt wieder ein neues Gratis-Item - das ist der Code zum Tag der Erde 2026

Ab sofort könnt ihr wieder kostenlose Deko abstauben und euer Tal damit verschönern.

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Maximilian Franke
23.04.2026 | 12:05 Uhr

Schnappt euch jetzt ein neues Gratis-Geschenk in Disney Dreamlight Valley. Schnappt euch jetzt ein neues Gratis-Geschenk in Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley hat zur Feier des Earthday 2026 einen neuen Geschenkcode veröffentlicht. Wenn ihr ihn im Spiel eingelöst habt, erhaltet ihr einen besonderen Baum, mit dem ihr euer Traumtal aufpeppen könnt.

So lautet der neue Code:

  • EARTHDAY2026

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Dieses Item bekommt ihr dafür

Als Belohnung winkt eine neue Baum-Art für euch, die ihr danach im Tal auf freien 6x6 Flächen platzieren könnt.

Das Berg-Ahorn fällt nämlich vor allem durch seine wirklich große, grüne Krone auf. Falls ihr eure Map also um einiges waldiger gestalten wollt, bietet er sich sehr gut dafür an.

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Während das erste Exemplar direkt aus dem Baumenü heraus platziert werden kann, müsst ihr für weitere Berg-Ahörner bei Dagobert im Laden nachbestellen. Dort kostet euch jedes weitere Exemplar 8.000 Gold.

Falls ihr unter chronischem Geldmangel leidet, schaut gerne mal in unserem Kürbis-Guide vorbei. Damit schwimmt ihr permanent in goldenen Münzen und könnt so viel Deko kaufen, wie ihr möchtet:

Mehr dazu:
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Der Earthday oder auf deutsch "Tag der Erde" findet jedes Jahr am 22. April statt und wurde 1970 ins Leben gerufen. Die Aktion dient als Rahmen für verschiedene Kultur- und Bildungsveranstaltungen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, auch in Deutschland.

So löst ihr die Promo-Codes für Disney Dreamlight Valley ein:

  • Öffnet über das Menü im Spiel die Einstellungen
  • Wählt dort den Reiter "Hilfe"
  • Klickt hier auf das Feld "Einlösungscode"
  • Gebt den entsprechenden Code ein
  • Wählt "Einfordern"

Sobald ihr die Geschenk-Codes eingelöst habt, werden die Items und Klamotten automatisch in euer Postfach geschickt. Ihr könnt sie dann aus dem Briefkasten direkt neben eurem Haus abholen.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das neue Berg-Ahorn in Disney Dreamlight Valley?

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Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

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