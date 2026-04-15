Disney Dreamlight Valley teast Star Wars-Charakter an, aber freut euch nicht zu früh

Disney Dreamlight Valley bekommt bald mehr Star Wars-Inhalte.

In der Welt von Disney Dreamlight Valley dreht sich alles um die Charaktere aus Märchen- und Animationsfilmen. Nun hat Entwickler Gameloft eine weitere Figur angeteast, die aus einer weit, weit entfernten Galaxie kommt.

Ein weiterer Druide rollt ins Traumtal

Auf Twitter/X hat das Entwicklerstudio in den letzten Tagen mehrere Teaser veröffentlicht, die Star Wars-Inhalte andeuten. Jetzt wissen wir auch, um wen es genau geht: Der Druide BB-8 aus der neuen Disney-Trilogie wird seinen Weg ins Spiel finden – wie ein kurzer Clip mit dem bekannten Piepsen des kleinen Ball-Roboters zeigt.

1:01 Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

Autoplay

Was bedeutet das?

Sehr wahrscheinlich wird BB-8 als Companion ins Spiel kommen, also gewissermaßen als Haustier. Andere bekannte Charaktere in dieser Kategorie sind der magische Teppich von Aladdin, Pocahontas’ Waschbärfreund Meeko oder Pluto der Hund.

Spielerisch bedeutet das, dass er sehr wahrscheinlich kein großes Charakter-Update sein wird, wie zuletzt Pocahontas oder Susi und Strolch. Stattdessen erhaltet ihr vermutlich nur den Druiden, ohne ein eigenes Reich oder eine umfangreiche Questline mit Freundschaftsbelohnungen.

Dafür spricht auch, dass Reys Begleiter nicht der erste Star Wars-Roboter im Spiel ist, denn R2-D2 ist bereits als Companion im Spiel. Er erschien im letzten Jahr als Bundle im Premium-Shop mit mehreren Items, darunter eine Jedi-Robe als Kleidung für die Spielfigur.

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Und genau hier liegt auch der Haken: Womöglich landet auch BB-8 im Premium-Shop von Disney Dreamlight Valley. In diesem Fall müsstet ihr ihn für Mondsteine kaufen. R2-D2 kostete damals 2.500 Einheiten der Premium-Währung, die ihr wiederum für echtes Geld kaufen könnt.

Bestätigt ist das aktuell noch nicht. Pluto und Meeko sind zuletzt etwa auch durch normale Ingame-Quests freischaltbar gewesen. Theoretisch ist das auch für BB-8 möglich.

So schaltet ihr kostenlos Mondsteine frei:

findet die täglichen blauen Kisten auf der Hauptkarte

nehmt an DreamSnaps-Fotochallenges teil

achtet jede Woche im Shop auf mögliche Gratis-Angebote (Reset ist mittwochs)

Es ist ebenfalls wahrscheinlich, dass es neben BB-8 als Companion noch weitere Star Wars-Items wie Dekorationen oder Klamotten geben wird. Welche genau, ist allerdings noch nicht bekannt.

Wann erscheint BB-8?

Ein offizielles Release-Datum gibt es noch nicht, allerdings steht bald der 04. Mai an. Der Termin gilt als inoffizieller "Star Wars-Feiertag", weil “May the fourth” ähnlich klingt, wie das bekannte Zitat "May the force be with you" (dt.: “Möge die Macht mit dir sein”).

Disney und viele Fans nutzen den Tag daher gerne für neue Ankündigungen oder andere Feierlichkeiten. BB-8 würde als kleine Dreingabe für Disney Dreamlight Valley daher gut in diesen Zeitraum passen.

Bis dahin habt ihr noch etwas Zeit, um ohne echtes Geld Mondsteine zu ergattern. Keine schlechten Voraussetzungen, um den kleinen Roboter ins Tal zu bekommen.

Was denkt ihr: Holt ihr euch BB-8 auf jeden Fall oder seid ihr nur dabei, wenn es über eine reguläre Quest ins Spiel kommt?