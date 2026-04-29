Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Frühlingsfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen

Alle Infos zum Event Das Schwebende Frühlingsfest in Disney Dreamlight Valley.

Seit letztem Jahr streut Entwickler Gameloft die schwebenden Fest in Disney Dreamlight Valley ein. Die aktuelle Variante ist das schwebende Frühlingsfest vom 29. April bis 19. Mai 2026 und wie gewohnt erwartet euch eine eigene Insel, auf der ihr Rätsel lösen müsst, um euch exklusive Belohnungen zu schnappen.

Hier geht’s zu den 6 Rätseln:

So startet ihr das Event

Um mitzumachen, müsst ihr euch lediglich innerhalb des Event-Zeitraums einloggen, also ab sofort bis zum 19. Mai 2026. Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Alles was ihr tun müsst, ist die Event-Insel zu betreten.

Ihr erreicht sie entweder über das Portal am Wunschbrunnen auf dem Hauptplatz, oder ihr geht im Menü auf den Event-Tab und wählt dort “Teleportieren” aus. Dann werdet ihr ohne weitere Umstände direkt auf das fliegende Eiland gebeamt.

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Diese Belohnungen könnt ihr freischalten

Wenn ihr die oben verlinkten Rätsel löst, bekommt ihr jeweils eine exklusive Event-Belohnung. Sie spawnt in der Regel als Beutel direkt neben dem Ort des Rätsels, sobald ihr es gelöst habt.

Alle Belohnungen des Schwebenden Frühlingsfests:

Pferde-Formschnitt

Bambusbrunnen

Gärtnerschürze

Seerosenblatt-Beckenfrosch

Fröhlicher Gartenzwerg

Vogelschirm des Wunderlandes

Wenn ihr alle Rätsel auf einmal lösen möchtet, könnt ihr einfach bis zum 11. Mai warten. Dann erscheint das sechste und damit letzte Puzzle. Allerdings müsst ihr für einige Aufgaben mehrere Male auf die Event-Insel reisen, um besondere Items sammeln zu können.

Mehr zu den Lösungen der einzelnen Rätsel erfahrt ihr auf den nächsten Seiten dieses Artikels!