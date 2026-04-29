Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Frühlingsfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen

Ab sofort startet das neue schwebende Frühlingsfest in Disney Dreamlight Valley, das sechs Rätsel und Belohnungen mitbringt.

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
29.04.2026 | 13:02 Uhr

Alle Infos zum Event Das Schwebende Frühlingsfest in Disney Dreamlight Valley. Alle Infos zum Event Das Schwebende Frühlingsfest in Disney Dreamlight Valley.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Seit letztem Jahr streut Entwickler Gameloft die schwebenden Fest in Disney Dreamlight Valley ein. Die aktuelle Variante ist das schwebende Frühlingsfest vom 29. April bis 19. Mai 2026 und wie gewohnt erwartet euch eine eigene Insel, auf der ihr Rätsel lösen müsst, um euch exklusive Belohnungen zu schnappen.

Hier geht’s zu den 6 Rätseln:

So startet ihr das Event

Um mitzumachen, müsst ihr euch lediglich innerhalb des Event-Zeitraums einloggen, also ab sofort bis zum 19. Mai 2026. Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Alles was ihr tun müsst, ist die Event-Insel zu betreten.

Ihr erreicht sie entweder über das Portal am Wunschbrunnen auf dem Hauptplatz, oder ihr geht im Menü auf den Event-Tab und wählt dort “Teleportieren” aus. Dann werdet ihr ohne weitere Umstände direkt auf das fliegende Eiland gebeamt.

Video starten 1:01 Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

Diese Belohnungen könnt ihr freischalten

Wenn ihr die oben verlinkten Rätsel löst, bekommt ihr jeweils eine exklusive Event-Belohnung. Sie spawnt in der Regel als Beutel direkt neben dem Ort des Rätsels, sobald ihr es gelöst habt.

Alle Belohnungen des Schwebenden Frühlingsfests:

  • Pferde-Formschnitt
  • Bambusbrunnen
  • Gärtnerschürze
  • Seerosenblatt-Beckenfrosch
  • Fröhlicher Gartenzwerg
  • Vogelschirm des Wunderlandes

Wenn ihr alle Rätsel auf einmal lösen möchtet, könnt ihr einfach bis zum 11. Mai warten. Dann erscheint das sechste und damit letzte Puzzle. Allerdings müsst ihr für einige Aufgaben mehrere Male auf die Event-Insel reisen, um besondere Items sammeln zu können.

Mehr zu den Lösungen der einzelnen Rätsel erfahrt ihr auf den nächsten Seiten dieses Artikels!

1 von 7

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 53 Minuten

Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Frühlingsfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen

vor 5 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Alle aktuellen Codes im April 2026

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley verschenkt wieder ein neues Gratis-Item - das ist der Code zum Tag der Erde 2026

vor einer Woche

Disney Dreamlight Valley: Neuer Star Wars-Begleiter und Items enthüllt, aber freut euch nicht zu früh

vor einer Woche

Disney Dreamlight Valley kündigt neue Star Wars-Items für die bunte Lebenssimulation an
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Neue Spiele von der gamescom latam: So seht ihr die „Countdown“-Show am 1. Mai live + alle Highlights auf FYNG! Sponsored

vor 33 Minuten

Neue Spiele von der gamescom latam: So seht ihr die „Countdown“-Show am 1. Mai live & alle Highlights auf FYNG!
Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Frühlingsfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen

vor 59 Minuten

Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Frühlingsfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen
Resident Evil Requiem: Alle Tresor-Codes und Safe-Fundorte im Sanatorium und mehr - jetzt mit Albtraum-Codes   1

vor einer Stunde

Resident Evil Requiem: Alle Tresor-Codes und Safe-Fundorte im Sanatorium und mehr - jetzt mit Albtraum-Codes
92 Punkte auf Metacritic: Diesen PS5-Rollenspielhit gibts jetzt günstig im Bundle mit dem Vorgänger!

vor einer Stunde

92 Punkte auf Metacritic: Diesen PS5-Rollenspielhit gibt's jetzt günstig im Bundle mit dem Vorgänger!
mehr anzeigen