Disney Dreamlight Valley-Quest 'Mein Königreich für eine Schriftrolle': Dagoberts Truhe und Schlüssel finden

In der Disney Dreamlight Valley-Mission "Mein Königreich für eine Schriftrolle" sollt ihr für Mutter Gothel die Sonnenschriftrolle besorgen, damit sie den Sonnenstein finden kann. Das ist aber gar nicht so leicht, da sich die Schriftrolle in Dagobert Ducks Besitz befindet und er sie nicht so leicht hergeben will. Wir erklären euch, was ihr alles tun müsst und wo ihr Dagoberts Truhe und Schlüssel finden könnt.

"Mein Königreich für eine Schriftrolle" starten

Sobald ihr die Mission von Mutter Gothel bekommen habt, sprecht mit Dagobert Duck in seinem Laden. Er will euch die Schriftrolle geben, wenn ihr ihm im Gegenzug einen Mikrofonbeerenbaum herstellt. Diese Materialien braucht ihr dafür:

50 mal Weichholz

30 mal Erde

1 mal Box mit elektronischen Komponenten

Die Box mit den elektronischen Komponenten findet ihr im Haus von Wall-E. Schaut hier einfach rechts vom Eingang zum glitzernden Haufen auf dem Boden vor den leeren Regalen.

Habt ihr den Mikrofonbeerenbaum hergestellt, müsst ihr ihn noch in der Nähe von Dagoberts Laden aufstellen. Sprecht dann wieder mit Dagobert und er verrät euch, dass er die Schriftrolle in einer Truhe in der Nähe der mystischen Grotte vergraben hat.

Dagoberts Schlüssel finden

Damit sich die Truhe aber überhaupt öffnen lässt, müsst ihr erstmal den Schlüssel dafür finden. Der befindet sich im Norden der Lichtung des Vertrauens. Ihr könnt ihn nahe des Wasserfalls aus den gold leuchtenden Blubberblasen mit eurer Angel fischen.

Dagoberts Truhe finden

Habt ihr den Schlüssel, könnt ihr euch die Truhe schnappen. Die befindet sich im östlichen Teil des schillernden Strandes, nahe der mystischen Höhle. Wenn ihr vor dem Eingang der Höhle steht, ist die Truhe rechts von euch neben einer Säule im Boden vergraben und ihr könnt sie mit der Schaufel ausgraben. Ihr erkennt sie an dem Glitzern am Boden.

Sobald ihr die Truhe und den Schlüssel besorgt habt, könnt ihr mit beidem zu Mutter Gothel zurückkehren und die Mission abschließen.

Sucht ihr noch mehr Hilfe zu Disney Dreamlight Valley? Wir haben zahlreiche weitere Guides für euch, darunter alle 164 Rezepte und ihre Zutaten, wie ihr Tiere füttern und zähmen könnt oder eure Gießkanne aufwertet, um die großen Pilze damit zu entfernen.