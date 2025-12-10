Läuft gerade Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf
Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

10.12.2025

Gameloft hat wieder ein neues Update für alle bei Disney Dreamlight Valley veröffentlicht. Zur Feier von Cinderellas Einzug ins Spiel gibt es jetzt einen neuen Trailer. Dieser zeigt auch das neue Feature DreamTeams, das es euch sehr leicht macht, um unter anderem Items von Freunden zu erhalten. Zudem kommen noch zwei neue Events im Dezember und Januar und es gibt neue Filter für Dagoberts Shop.

 
