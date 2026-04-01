Disney Dreamlight Valley Ostern 2026: Alle neuen Belohnungen, Rezepte und Pflichten des Eivaganza-Events

Auch in diesem Jahr könnt ihr in Disney Dreamlight Valley wieder Ostereier sammeln. Das gibt’s zu wissen!

Maximilian Franke
01.04.2026 | 11:12 Uhr

Alle Infos zum Oster-Event 2026 in Dreamlight Valley. Alle Infos zum Oster-Event 2026 in Dreamlight Valley.

Ab heute startet in Disney Dreamlight Valley erneut das Event “Eivaganza” zu Ostern. Wie schon in den letzten Jahren könnt ihr wieder bunte Ostereier sammeln und damit verschiedene Belohnungen freischalten, inklusive einiger neuer Items.

So funktioniert das Oster-Event Eivaganza

Das Event dauert vom 01. bis 21. April 2026. Ihr könnt überall auf der Map, auch in den Reichen des Traumschlosses, versteckte Ostereier finden, mit denen ihr wiederum die Belohnungen freischalten könnt.

Video starten 1:01 Disney Dreamlight Valley: Neuer Trailer enthüllt alle Charaktere der Erweiterung Wishblossom Ranch

Von den insgesamt zwölf Belohnungen sind drei komplett neu. Auch wenn ihr die letzten Jahre schon dabei wart, lohnt es sich also mitzumachen! Sprecht mit Wall-E, wenn ihr Tipps zum Finden von mehr Eiern braucht – oder schaut euch diese Übersicht hier an.

Alle Ostereier in Eivaganza:

  • Ei-frige Früchte: Auf dem Hauptplatz gibt es drei Büsche, an denen alle 60 Minuten rote Eier wachsen.
  • Wilde Ostereier: Überall auf der Hauptkarte erscheinen bis zu 10 blaue Eier, die alle 30 Minuten neu spawnen.
  • G-ei-müse: Ihr könnt gelbe Eier auf Feldern anpflanzen. Die Samen dafür müsst ihr herstellen: 1x Ei-frigte Frucht, 1x Wildes Osterei, 20x Dreamlight
  • Frühlingseier: Die lilane Variante findet ihr in den Reichen, besucht also die Tore im Traumschloss!
  • Fischiges Ei: Neu in diesem Jahr sind grüne Eier, die am schillernden Strand geangelt werden müssen.

Alle Belohnungen und Rezepte von Eivaganza 2026

Neue Belohnungen 2026:

  • Pastellfarbene Eierkochstation: 5x Lila Frühlingsei, 5x Fischiges grünes Ei, 1x Onyx
  • Eier-Banner: 5x Fischiges grünes Ei, 5x Lila Frühlingsei, 5x Wildes Osterei, 5x Ei-frige Frucht, 5x Frühlingsg-ei-müse
  • Roter Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Rubin
  • Blauer Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Saphir
  • Gelber Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Citrin
  • Grüner Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Smaragd
  • Lila Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Amethyst

Bekannte Belohnungen:

  • Gemütlicher Sessel: 5x Wildes Osterei, 5x Ei-frige Frucht
  • “Für einen Appel und ein Ei”-Korb: 10x Wildes Osterei, 10x Ei-frige Frucht, 5x Frühlingsg-ei-müse, 20 Fasern  
  • Ausbeute an Ostereiern: 15x Wildes Osterei, 15x Ei-frige Frucht, 15x Frühlingsg-ei-müse, 50 Steine
  • Eiriger Bogen: 25x Wildes Osterei, 25x Ei-frige Frucht, 25x Frühlingsg-ei-müse, 10 Eisenbarren
  • Frühlingsstand: 10x Wildes Osterei, 10x Ei-frige Frucht, 10x Frühlingsg-ei-müse, 20 Hartholz
  • Eier-Hängesessel: 25x Lila Frühlingsei, 20x Wildes Osterei, 20x Ei-frige Frucht, 20x Frühlingsg-ei-müse
  • Ei-n malige Ballons: 10x Lila Frühlingsei, 5x Wildes Osterei, 5x Ei-frige Frucht, Frühlingsg-ei-müse, 5x Seil
  • Eingetopfter Frühlingsbaum mit Eiern: 10x Lila Frühlingsei, 5x Wildes Osterei, 5x Ei-frige Frucht, 5x Frühlingsg-ei-müse, 1x Fruchtbare Erde

Alle Kochrezepte:

  • Frühlingsschokolade: Frühlingsg-ei-müse, Zuckerrohr, Kakaobohne
  • Frühlingsmimosa-Eier: Wildes Osterei, Ei-frige Frucht, Frühlingsg-ei-müse, Basilikum
  • Schale mit Ostereiern: Ei-frige Frucht, Wildes Osterei, Frühlingsg-ei-müse, Zuckerrohr, Kakaobohne

Alle Pflichten in Eivaganza 2026:

  • Da kommen die Eier nicht her: Erntet 100x Frühlingsg-ei-müse von angebauten Pflanzen
    • Belohnung: Frühlingsschokolade (10 Eier), blauer Frühlingshase-Begleiter (30 Eier), pinker Frühlingshase-Begleiter (60 Eier), gelber Frühlingshase-Begleiter (100 Eier)
  • Ei-der-daus-Dekoration: Platziert vier der oben genannten Event-Möbel in eurem Tal
    • Belohnung: Tulpenlampe
  • Geschmackstest im Frühling: Stellt alle drei genannten Gerichte her
    • Belohnung: Frühlingsgeschirr
  • Wall-E liebt Blumen: Sammelt 50 Blumen, während ihr mit Wall-E abhängt
    • Belohnung: Dekorativer Tulpenstrauß
Mehr zu Dreamlight Valley:
Disney Dreamlight Valley teast neuen Charakter an und es gibt schon gute Hinweise, wer es sein könnte
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Roadmap 2026: Das sind die kommenden Charaktere, DLCs und Updates der nächsten Monate
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release-Datum des Updates offiziell bestätigt, in wenigen Tagen geht's los
von Maximilian Franke

Ganz schön viel zu tun! Falls ihr bei Null anfangt, solltet ihr unbedingt mehrere Tage einplanen, an denen ihr auf Eiersuche geht – zumindest wenn ihr wirklich alles freischalten möchtet.

Habt ihr alles erledigt und die entsprechenden Items eingesackt, ist das Event für euch in diesem Jahr beendet und ihr könnt euch auf den Launch des kostenlosen Pocahontas-Updates am 8. April vorbereiten!

Was denkt ihr: Wie hat euch das Oster-Event 2026 in Disney Dreamlight Valley gefallen?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 3 Tagen

Disney Dreamlight Valley teast neuen Charakter an und es gibt schon gute Hinweise, wer es sein könnte

vor 3 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor

vor 4 Tagen

Disney Dreamlight Valley Ostern 2026: Alle neuen Belohnungen, Rezepte und Pflichten des Eivaganza-Events

vor 5 Tagen

Disney Dreamlight Valley Roadmap 2026: Das sind die kommenden Charaktere, DLCs und Updates der nächsten Monate

vor 5 Tagen

Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release-Datum des Updates offiziell bestätigt, in wenigen Tagen geht's los
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet   2     1

vor 7 Stunden

91-jähriger Opa bekam Videospiele vor über 25 Jahren von Enkeln gezeigt, zockt immer noch täglich und nutzt nur handgeschriebene Notizen - jetzt hat er Resident Evil Requiem beendet
One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde

vor 8 Stunden

One Piece Netflix: Nami und Ruffy hingen beim Dreh einen halben Monat in Klettergeschirren, während ihnen Papier-Wasser-Matsch in Mund, Augen und Nase geblasen wurde
Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat   5     1

vor 8 Stunden

Spieler will nur kurz 900 GB Daten übertragen, aber die SSD passt nicht richtig - Kommt dann auf geniale Idee und nutzt Item, das jeder von uns zu Hause hat
Open-World-Hit für PS5: Dieser Shooter hat eine atemberaubende Spielwelt – und ist jetzt richtig günstig!   1

vor 8 Stunden

Open-World-Hit für PS5: Dieser Shooter hat eine atemberaubende Spielwelt – und ist jetzt richtig günstig!
mehr anzeigen