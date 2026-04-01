Disney Dreamlight Valley Ostern 2026: Alle neuen Belohnungen, Rezepte und Pflichten des Eivaganza-Events

Ab heute startet in Disney Dreamlight Valley erneut das Event “Eivaganza” zu Ostern. Wie schon in den letzten Jahren könnt ihr wieder bunte Ostereier sammeln und damit verschiedene Belohnungen freischalten, inklusive einiger neuer Items.
So funktioniert das Oster-Event Eivaganza
Das Event dauert vom 01. bis 21. April 2026. Ihr könnt überall auf der Map, auch in den Reichen des Traumschlosses, versteckte Ostereier finden, mit denen ihr wiederum die Belohnungen freischalten könnt.
Von den insgesamt zwölf Belohnungen sind drei komplett neu. Auch wenn ihr die letzten Jahre schon dabei wart, lohnt es sich also mitzumachen! Sprecht mit Wall-E, wenn ihr Tipps zum Finden von mehr Eiern braucht – oder schaut euch diese Übersicht hier an.
Alle Ostereier in Eivaganza:
- Ei-frige Früchte: Auf dem Hauptplatz gibt es drei Büsche, an denen alle 60 Minuten rote Eier wachsen.
- Wilde Ostereier: Überall auf der Hauptkarte erscheinen bis zu 10 blaue Eier, die alle 30 Minuten neu spawnen.
- G-ei-müse: Ihr könnt gelbe Eier auf Feldern anpflanzen. Die Samen dafür müsst ihr herstellen: 1x Ei-frigte Frucht, 1x Wildes Osterei, 20x Dreamlight
- Frühlingseier: Die lilane Variante findet ihr in den Reichen, besucht also die Tore im Traumschloss!
- Fischiges Ei: Neu in diesem Jahr sind grüne Eier, die am schillernden Strand geangelt werden müssen.
Alle Belohnungen und Rezepte von Eivaganza 2026
Neue Belohnungen 2026:
- Pastellfarbene Eierkochstation: 5x Lila Frühlingsei, 5x Fischiges grünes Ei, 1x Onyx
- Eier-Banner: 5x Fischiges grünes Ei, 5x Lila Frühlingsei, 5x Wildes Osterei, 5x Ei-frige Frucht, 5x Frühlingsg-ei-müse
- Roter Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Rubin
- Blauer Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Saphir
- Gelber Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Citrin
- Grüner Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Smaragd
- Lila Eier-Laternenpfahl: 5x Fischiges grünes Ei, 1x Glas, 2x Goldbarren, 1x Stein, 1x Amethyst
Bekannte Belohnungen:
- Gemütlicher Sessel: 5x Wildes Osterei, 5x Ei-frige Frucht
- “Für einen Appel und ein Ei”-Korb: 10x Wildes Osterei, 10x Ei-frige Frucht, 5x Frühlingsg-ei-müse, 20 Fasern
- Ausbeute an Ostereiern: 15x Wildes Osterei, 15x Ei-frige Frucht, 15x Frühlingsg-ei-müse, 50 Steine
- Eiriger Bogen: 25x Wildes Osterei, 25x Ei-frige Frucht, 25x Frühlingsg-ei-müse, 10 Eisenbarren
- Frühlingsstand: 10x Wildes Osterei, 10x Ei-frige Frucht, 10x Frühlingsg-ei-müse, 20 Hartholz
- Eier-Hängesessel: 25x Lila Frühlingsei, 20x Wildes Osterei, 20x Ei-frige Frucht, 20x Frühlingsg-ei-müse
- Ei-n malige Ballons: 10x Lila Frühlingsei, 5x Wildes Osterei, 5x Ei-frige Frucht, Frühlingsg-ei-müse, 5x Seil
- Eingetopfter Frühlingsbaum mit Eiern: 10x Lila Frühlingsei, 5x Wildes Osterei, 5x Ei-frige Frucht, 5x Frühlingsg-ei-müse, 1x Fruchtbare Erde
Alle Kochrezepte:
- Frühlingsschokolade: Frühlingsg-ei-müse, Zuckerrohr, Kakaobohne
- Frühlingsmimosa-Eier: Wildes Osterei, Ei-frige Frucht, Frühlingsg-ei-müse, Basilikum
- Schale mit Ostereiern: Ei-frige Frucht, Wildes Osterei, Frühlingsg-ei-müse, Zuckerrohr, Kakaobohne
Alle Pflichten in Eivaganza 2026:
- Da kommen die Eier nicht her: Erntet 100x Frühlingsg-ei-müse von angebauten Pflanzen
- Belohnung: Frühlingsschokolade (10 Eier), blauer Frühlingshase-Begleiter (30 Eier), pinker Frühlingshase-Begleiter (60 Eier), gelber Frühlingshase-Begleiter (100 Eier)
- Ei-der-daus-Dekoration: Platziert vier der oben genannten Event-Möbel in eurem Tal
- Belohnung: Tulpenlampe
- Geschmackstest im Frühling: Stellt alle drei genannten Gerichte her
- Belohnung: Frühlingsgeschirr
- Wall-E liebt Blumen: Sammelt 50 Blumen, während ihr mit Wall-E abhängt
- Belohnung: Dekorativer Tulpenstrauß
Ganz schön viel zu tun! Falls ihr bei Null anfangt, solltet ihr unbedingt mehrere Tage einplanen, an denen ihr auf Eiersuche geht – zumindest wenn ihr wirklich alles freischalten möchtet.
Habt ihr alles erledigt und die entsprechenden Items eingesackt, ist das Event für euch in diesem Jahr beendet und ihr könnt euch auf den Launch des kostenlosen Pocahontas-Updates am 8. April vorbereiten!
Was denkt ihr: Wie hat euch das Oster-Event 2026 in Disney Dreamlight Valley gefallen?
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