Disney Dreamlight Valley Schatzsuche-Event 2026: So findet ihr goldene Risse, Schatz-Hinweise und alle Belohnungen

Diese gelben Risse werdet ihr die nächsten Tage überall in eurem Dreamlight Valley finden.

Die große Schatzsuche geht auch in diesem Jahr in Disney Dreamlight Valley an den Start. Vom 27. Mai bis zum 9. Juni könnt ihr täglich nach den goldenen Rissen suchen und diesmal auch nach Hinweisen fischen, um euch spezielle Belohnungen zu sichern.

Ablauf des Events: Schatzrisse und Schatzhinweise finden

Wie schon im letzten Jahr ist es euer Ziel, einen täglichen Hinweis zur Schatzkarte zu finden. Dafür gibt es zwei Wege:

gelbe Risse: Diese Risse erscheinen jeden Tag an einem beliebigen Ort auf der Hauptkarte (also nicht in DLC-Gebieten). Grabt sie mit der Schaufel aus, um den Hinweis zu bekommen.

Diese Risse erscheinen jeden Tag an einem beliebigen Ort auf der Hauptkarte (also nicht in DLC-Gebieten). Grabt sie mit der Schaufel aus, um den Hinweis zu bekommen. gelbe Angelstelle: Dieses Jahr könnt ihr zusätzlich beim Angeln an den gelben Kreisen einen Hinweis bekommen. Wichtig: Diese Option gibt es erst, wenn ihr die Biome friedliche Wiese, schillernder Strand, Wald der Tapferkeit und Lichtung des Vertrauens freigeschaltet habt.

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Autoplay

Der Schatzhinweis führt euch in ein bestimmtes Biom. Hier müsst ihr alle Blocker zerstören – entfernt also je nach Hinweis etwa alle Steinbrocken, Eiszapfen, Knochen, usw. Habt ihr alles richtig gemacht, bekommt ihr eine Event-Erinnerung.

Wichtig: Findet ihr den Schatzhinweis innerhalb des Tages nicht, gibt es am nächsten Tag keinen neuen Hinweis.

Ein Tipp, um die Risse und Angelstellen einfacher zu finden: Wechselt am besten in die Draufsicht im Baumodus und stellt die Tageszeit auf Nacht um. Dann könnt ihr die leuchtenden Stellen am einfachsten entdecken.

Alle Belohungen des Schatzsuche-Events

In diesem Jahr erwartet euch eine Mischung aus alten und neuen Belohnungen. Genauer könnt ihr die beiden Gegenstände aus dem letzten Jahr erhaschen, falls ihr das noch nicht getan habt, und zudem zwei weitere Items bekommen.

Event-Belohnungen:

Piratenmast

Piraten-Thron (NEU)

Belohnungen für Erfolge:

Piratenflaggen-Motiv: Findet zwei Event-Erinnerungskugeln und schließt die Errungenschaft "Erfahrener Schatzsucher" ab.

Findet zwei Event-Erinnerungskugeln und schließt die Errungenschaft "Erfahrener Schatzsucher" ab. Mickey-Piratenmotiv (NEU): Angelt und sammelt vier Event-Erinnerungskugeln und schließt die Errungenschaft "Mit dem Angelhaken auf Abenteuer!" ab.

Insgesamt müsst ihr also vier Event-Erinnerungen sammeln, um alle Belohnungen freizuschalten. Sobald ihr genug gesammelt habt, könnt ihr während des Eventzeitraums trotzdem weiter täglich Hinweise ausbuddeln und angeln und erhaltet dann normale Erinnerungskugeln.

Seid ihr mit dem Event durch, könnt ihr euch schon bald auf neue Inhalte freuen: Am 3. Juni kommt nämlich das "A Hero’s Journey"-Update und bringt Hercules ins Spiel. Wir begleiten den Release dann natürlich wieder hier auf GamePro.