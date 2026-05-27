Disney Dreamlight Valley Schatzsuche-Event 2026: So findet ihr goldene Risse, Schatz-Hinweise und alle Belohnungen

Das Treasure Hunt Event ist in Dreamlight Valley wieder gestartet. Das müsst ihr diesmal dafür tun und das gibt es abzustauben.

Profilbild von Eleen Reinke

Eleen Reinke
27.05.2026 | 14:05 Uhr

Diese gelben Risse werdet ihr die nächsten Tage überall in eurem Dreamlight Valley finden. Diese gelben Risse werdet ihr die nächsten Tage überall in eurem Dreamlight Valley finden.

Die große Schatzsuche geht auch in diesem Jahr in Disney Dreamlight Valley an den Start. Vom 27. Mai bis zum 9. Juni könnt ihr täglich nach den goldenen Rissen suchen und diesmal auch nach Hinweisen fischen, um euch spezielle Belohnungen zu sichern.

Ablauf des Events: Schatzrisse und Schatzhinweise finden

Wie schon im letzten Jahr ist es euer Ziel, einen täglichen Hinweis zur Schatzkarte zu finden. Dafür gibt es zwei Wege:

  • gelbe Risse: Diese Risse erscheinen jeden Tag an einem beliebigen Ort auf der Hauptkarte (also nicht in DLC-Gebieten). Grabt sie mit der Schaufel aus, um den Hinweis zu bekommen.
  • gelbe Angelstelle: Dieses Jahr könnt ihr zusätzlich beim Angeln an den gelben Kreisen einen Hinweis bekommen. Wichtig: Diese Option gibt es erst, wenn ihr die Biome friedliche Wiese, schillernder Strand, Wald der Tapferkeit und Lichtung des Vertrauens freigeschaltet habt.

Video starten 0:30 Disney Dreamlight Valley kündigt neue Star Wars-Items für die bunte Lebenssimulation an

Der Schatzhinweis führt euch in ein bestimmtes Biom. Hier müsst ihr alle Blocker zerstören – entfernt also je nach Hinweis etwa alle Steinbrocken, Eiszapfen, Knochen, usw. Habt ihr alles richtig gemacht, bekommt ihr eine Event-Erinnerung.

Wichtig: Findet ihr den Schatzhinweis innerhalb des Tages nicht, gibt es am nächsten Tag keinen neuen Hinweis.

Disney Dreamlight Valley enthüllt 2 neue Charaktere: Dieses Helden-Duo zieht bald in euer Traumtal ein
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley: Das Hercules-Update lässt euch bald mehr leveln und erhöht die maximale Stufe für euren Charakter
von Maximilian Franke

Ein Tipp, um die Risse und Angelstellen einfacher zu finden: Wechselt am besten in die Draufsicht im Baumodus und stellt die Tageszeit auf Nacht um. Dann könnt ihr die leuchtenden Stellen am einfachsten entdecken.

Alle Belohungen des Schatzsuche-Events

In diesem Jahr erwartet euch eine Mischung aus alten und neuen Belohnungen. Genauer könnt ihr die beiden Gegenstände aus dem letzten Jahr erhaschen, falls ihr das noch nicht getan habt, und zudem zwei weitere Items bekommen.

Event-Belohnungen:

  • Piratenmast
  • Piraten-Thron (NEU)

Belohnungen für Erfolge:

  • Piratenflaggen-Motiv: Findet zwei Event-Erinnerungskugeln und schließt die Errungenschaft "Erfahrener Schatzsucher" ab.
  • Mickey-Piratenmotiv (NEU): Angelt und sammelt vier Event-Erinnerungskugeln und schließt die Errungenschaft "Mit dem Angelhaken auf Abenteuer!" ab.

Insgesamt müsst ihr also vier Event-Erinnerungen sammeln, um alle Belohnungen freizuschalten. Sobald ihr genug gesammelt habt, könnt ihr während des Eventzeitraums trotzdem weiter täglich Hinweise ausbuddeln und angeln und erhaltet dann normale Erinnerungskugeln.

Seid ihr mit dem Event durch, könnt ihr euch schon bald auf neue Inhalte freuen: Am 3. Juni kommt nämlich das "A Hero’s Journey"-Update und bringt Hercules ins Spiel. Wir begleiten den Release dann natürlich wieder hier auf GamePro.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 40 Minuten

Disney Dreamlight Valley Schatzsuche-Event 2026: So findet ihr goldene Risse, Schatz-Hinweise und alle Belohnungen

vor 5 Tagen

Disney Dreamlight Valley enthüllt 2 neue Charaktere: Dieses Helden-Duo zieht bald in euer Traumtal ein

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Das Hercules-Update lässt euch bald mehr leveln und erhöht die maximale Stufe für euren Charakter

vor einer Woche

Gegen pauschale Verbote! - So prüft die USK

vor 2 Wochen

Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Frühlingsfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley Schatzsuche-Event 2026: So findet ihr goldene Risse, Schatz-Hinweise und alle Belohnungen

vor 38 Minuten

Disney Dreamlight Valley Schatzsuche-Event 2026: So findet ihr goldene Risse, Schatz-Hinweise und alle Belohnungen
Neue Infos zu Dragon Quest 12? Uhrzeit und alles Wichtige vom heutigen DQ-Event im Live-Ticker   2     1

vor 48 Minuten

Neue Infos zu Dragon Quest 12? Uhrzeit und alles Wichtige vom heutigen DQ-Event im Live-Ticker
Ihr könnt bei den krassen Stardew Valley-Farmen der Community nur vor Neid erblassen - keine Sorge, ConcernedApe gehts genauso

vor einer Stunde

Ihr könnt bei den krassen Stardew Valley-Farmen der Community nur vor Neid erblassen - keine Sorge, ConcernedApe geht's genauso
Neues LEGO-Spiel geleakt und dank des Entwicklers wissen wir, wohin die Reise wohl geht

vor einer Stunde

Neues LEGO-Spiel geleakt und dank des Entwicklers wissen wir, wohin die Reise wohl geht
mehr anzeigen