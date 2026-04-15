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Disney Dreamlight Valley kündigt neue Star Wars-Items für die bunte Lebenssimulation an
Nach mehreren Teaser hat Disney Dreamlight Valley nun offiziell mit einem Trailer neue Items aus dem Star Wars-Universum bestätigt. Wie schon im letzten Jahr erwartet euch ein Bundle im Premium-Shop. Diesmal gibt es BB-8 als Begleiter und ein Padmé-Outfit, dass sich neben den Kleidern der Disney-Prinzessinnen nicht verstecken muss.
Außerdem könnt ihr euer Tal mit einem ganzen Set an Tatooine-Gegenständen dekorieren – vom Speeder bis hin zu Gebäuden.
Für das Bundle benötigt ihr Mondsteine, also die Premium-Währung des Ingame-Shops. Allerdings könnt ihr die blauen Tokens auch kostenlos freispielen, indem ihr tägliche blaue Kisten findet oder bei den wöchentlichen DreamSnaps-Fotochallenges teilnehmt.
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