Disney Dreamlight Valley kündigt neue Star Wars-Items für die bunte Lebenssimulation an

Nach mehreren Teaser hat Disney Dreamlight Valley nun offiziell mit einem Trailer neue Items aus dem Star Wars-Universum bestätigt. Wie schon im letzten Jahr erwartet euch ein Bundle im Premium-Shop. Diesmal gibt es BB-8 als Begleiter und ein Padmé-Outfit, dass sich neben den Kleidern der Disney-Prinzessinnen nicht verstecken muss.

Außerdem könnt ihr euer Tal mit einem ganzen Set an Tatooine-Gegenständen dekorieren – vom Speeder bis hin zu Gebäuden.

Für das Bundle benötigt ihr Mondsteine, also die Premium-Währung des Ingame-Shops. Allerdings könnt ihr die blauen Tokens auch kostenlos freispielen, indem ihr tägliche blaue Kisten findet oder bei den wöchentlichen DreamSnaps-Fotochallenges teilnehmt.