Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

Ab sofort könnt ihr euch in Disney Dreamlight Valley die neue Heldin Pocahontas in euer Dorf holen. Das kostenlose Update bringt neben dem neuen Charakter auch das neue Gebäude "Olaf's große Ausstellung" ins Spiel, was in etwa dem Museum aus Animal Crossing oder Stardew Valley entspricht.

Mehr Infos: So schaltet ihr Pocahontas frei

Um die neue Quest für Pocahontas zu starten, müsst ihr zwingend vorher Vaiana freigeschaltet haben. Sie führt euch durch die nötigen Schritte auf einer kleinen geheimen Insel, wo ihr Pocahontas treffen könnt.

Disney Dreamlight Valley ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch (2), PC und Mobile erhältlich.