Läuft gerade Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen
Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

15 Aufrufe

Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen

Maximilian Franke
08.04.2026 | 16:38 Uhr

Ab sofort könnt ihr euch in Disney Dreamlight Valley die neue Heldin Pocahontas in euer Dorf holen. Das kostenlose Update bringt neben dem neuen Charakter auch das neue Gebäude "Olaf's große Ausstellung" ins Spiel, was in etwa dem Museum aus Animal Crossing oder Stardew Valley entspricht.

Mehr Infos: So schaltet ihr Pocahontas frei

Um die neue Quest für Pocahontas zu starten, müsst ihr zwingend vorher Vaiana freigeschaltet haben. Sie führt euch durch die nötigen Schritte auf einer kleinen geheimen Insel, wo ihr Pocahontas treffen könnt.

Disney Dreamlight Valley ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch (2), PC und Mobile erhältlich.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor Video starten   1:26

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor
Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen Video starten   1:01

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen
Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf Video starten   0:48

10.12.2025

Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf
Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video Video starten   3:36

11.02.2026

Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.580 Videos

Zum Kanal
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay? Video starten   13:33

vor 23 Stunden

Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?
Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans! Video starten   9:45

vor 2 Stunden

Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!
Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor Video starten   1:26

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor
One Piece-Remake des Anime mit erstem Trailer angekündigt Video starten   1:25

17.12.2023

One Piece-Remake des Anime mit erstem Trailer angekündigt
Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen Video starten   1:01

vor einem Tag

Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen
Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen Video starten   1:01

vor einer Stunde

Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen Video starten   1:01

vor 58 Minuten

Disney Dreamlight Valley: Trailer präsentiert das neue Pocahontas-Update und die wichtigsten Neuerungen
Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans! Video starten   9:45

vor 2 Stunden

Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!
Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay? Video starten   13:33

vor 23 Stunden

Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?
Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen Video starten   1:01

vor einem Tag

Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen
Neue Animal Crossing-Alternative von Hoyoverse: Petit Planet kündigt neue Beta an und ihr könnt euch jetzt registrieren Video starten   2:36

vor 6 Tagen

Neue Animal Crossing-Alternative von Hoyoverse: Petit Planet kündigt neue Beta an und ihr könnt euch jetzt registrieren
Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor Video starten   1:26

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor
Find Your Next Game CAGGTUS: Wir zeigen euch, auf was ihr euch freuen dürft! Video starten   0:30

vor einer Woche

Find Your Next Game CAGGTUS: Wir zeigen euch, auf was ihr euch freuen dürft!
Wir zeigen euch, wie ihr in Crimson Desert mit dem Pferd driftet - und auch, wie ihr es nicht machen solltet! Video starten   0:19

vor einer Woche

Wir zeigen euch, wie ihr in Crimson Desert mit dem Pferd driftet - und auch, wie ihr es nicht machen solltet!
Netflix Avatar Staffel 2 hat einen Release-Termin - Im Sommer gehts für Aang ins Erdkönigreich Video starten   1:28

vor einer Woche

Netflix' Avatar Staffel 2 hat einen Release-Termin - Im Sommer geht's für Aang ins Erdkönigreich
Hello Kitty Island Adventure: City Town-DLC bringt neuen Charakter mit und schickt euch euch auf eine Großstadt-Map Video starten   1:02

vor einer Woche

Hello Kitty Island Adventure: City Town-DLC bringt neuen Charakter mit und schickt euch euch auf eine Großstadt-Map
Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   41:55

vor einer Woche

Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer Video starten   0:31

vor einer Woche

Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer
mehr anzeigen