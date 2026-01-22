Disney Dreamlight Valley verrät in eurem persönlichen WrapUp, wie viel Gold ihr 2025 bei Dagobert gelassen habt und wer eure Lieblingscharaktere sind

Wenn ihr wissen möchtet, was ihr im Jahr 2025 alles in Dreamlight Valley getrieben habt, könnt ihr es jetzt herausfinden.

22.01.2026 | 16:17 Uhr

Disney Dreamlight Valley bietet jetzt persönliche WrapUps für 2025 an. Disney Dreamlight Valley bietet jetzt persönliche WrapUps für 2025 an.

Falls ihr euch fragt, was ihr im vergangenen Jahr alles in Disney Dreamlight Valley getrieben habt, könnt ihr euch nun euer persönliches WrapUp anschauen – also eine Sammlung mit verschiedenen Errungenschaften und Statistiken, die euren Spielstil widerspiegeln.

Wie schaue ich mein WrapUp an?

Um mitzumachen, müsst ihr lediglich auf der offiziellen Website eure mit dem Spiel verknüpfte E-Mail-Adresse oder eure User-ID eingeben. Eine kurze Verifizierung später werdet ihr direkt zu eurer Zusammenfassung weitergeleitet.

Was ist meine User-ID? Dahinter verbirgt sich eine 16-stellige Nummer, die jedem Account zugeteilt wurde. Ihr findet eure User-ID in den Einstellungen von Disney Dreamlight Valley.

Hier findet ihr eure User-ID:

  1. Öffnet die Einstellungen von Disney Dreamlight Valley.
  2. Geht zum Punkt “Hilfe”.
  3. Klickt auf “Benutzer-ID einblenden”.
  4. Gebt die ID im oben verlinkten Browserfeld ein.
Diese Statistiken erfahrt ihr im WrapUp 2025

Ein Blick in euer WrapUp enthüllt eine ganze Reihe an großen und kleinen Erfolgen, die auf verschiedenen Karten präsentiert werden. Entscheidet am besten selbst, ob sich der Abstecher für die folgenden Informationen lohnt:

  • Wie oft habt ihr euch eingeloggt?
  • Wie viele Stunden habt ihr gespielt?
  • Mit welchem Charakter habt ihr am längsten abgehangen?
  • Wie viele Edelsteine habt ihr abgebaut?
  • Wie viele Fische habt ihr gefangen?
  • Wie viele Samen habt ihr eingepflanzt? Welchen am häufigsten?
  • Wie viel Obst habt ihr geerntet?
  • Wie viele Löcher habt ihr gebuddelt?
  • Wie viele Gerichte habt ihr gekocht? Welches am häufigsten?
  • Wie viel Gold habt ihr verdient und ausgegeben?
  • Wie viele Items habt ihr bei Dagobert und Goofy gekauft?

Es gibt auch noch ein paar Kleinigkeiten mehr zu sehen, aber die wesentlichen Punkte sollten damit abgedeckt sein.

Übrigens hat Entwickler Gameloft auch allgemeine Statistiken aus der gesamten Community geteilt. Dabei wurde unter anderem deutlich, wie weit die Gold-Farming-Methode mit der Kürbisernte tatsächlich verbreitet ist. 

Dazu kommen noch viele weitere Zahlen. Der optimistische Merlin hat von allen Figuren am meisten Geschenke bekommen – stolze 30,9 Millionen, um genau zu sein. Zauberer müsste man sein!

Findet ihr solche Statistiken interessant und schaut ihr bei eurem persönlichen WrapUp vorbei?

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

