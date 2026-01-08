Disney Dreamlight Valley-Event Das schwebende Winterfest: So löst ihr alle Rätsel und schnappt euch die Belohnungen

Das neueste Event in Disney Dreamlight Valley bringt wieder eine eigene schwebende Insel mit, auf der ihr Rätsel lösen könnt.

Maximilian Franke
08.01.2026 | 10:40 Uhr

In Disney Dreamlight Valley ist “Das schwebende Winterfest” gestartet. Darin erkundet ihr eine eigene kleine Map und löst Rätsel, für die ihr Belohnungen einsacken könnt. Grundsätzlich funktioniert das Festival ähnlich wie “Das schwebende Spukfest” aus dem letzten Jahr. Hier erfahrt ihr alle Lösungen.

So funktioniert das schwebende Winterfest

Das Event läuft bis zum 28. Januar 2026. Ihr erreicht die Event-Insel über ein Portal auf dem Hauptplatz. Dort findet ihr insgesamt fünf Rätsel, wobei zwei davon erst im Laufe der Zeit freigeschaltet werden. Habt ihr ein Rätsel gelöst, gibt’s exklusive Items als Belohnung.

Ihr müsst diesmal festlichen Kakao herstellen, um die Rätsel zu lösen. Geht dafür an eine Kochstation und werft die entsprechenden Zutaten hinein. Insgesamt gibt es drei Varianten, von denen ihr auf dem Event ziemlich viele braucht.

Festliche Kakaobohnen findet ihr auf der Event-Karte verteilt und könnt sie aufsammeln. Sie spawnen nach und ihr werdet mehrfach auf Sammeltour gehen müssen.

  • Festlicher Minz-Kakao: Milch, festliche Kakaobohne, Zuckerrohr, Minze
  • Festlicher Kirsch-Kakao: Milch, festliche Kakaobohne, Zuckerrohr, Kirsche
  • Festlicher Blaubeer-Kakao: Milch, festliche Kakaobohne, Zuckerrohr, Blaubeere

Rätsel 1: Das eisige Kaninchen

Auf der Karte läuft ein großes, weißes Kaninchen herum, das etwas von euch zum Fressen haben möchte. Es ist aber ziemlich wählerisch. Findet heraus, was es haben will und die Belohnung gehört euch!

Spoiler anzeigen

Lösung: Auf dem zentralen Platz findet ihr ein Schild, das tägliche Kakao-Spezialitäten anpreist. Je nach Wochentag müsst ihr dem Kaninchen den entsprechenden Kakao bringen.

Dafür bekommt ihr eine Erinnerungskugel, deren Bild euch verrät, wo ihr die Belohnung ausbuddeln könnt. Für das komplette Bild müsst ihr das Kaninchen an vier Tagen füttern.

  • Festlicher Minz-Kakao: Montag und Freitag
  • Festlicher Kirsch-Kakao: Dienstag, Donnerstag, Sonntag
  • Festlicher Blaubeer-Kakao: Mittwoch und Samstag

Belohnung: Taupéfarbene Wintermütze

Rätsel 2: Der Winter-Schokoladenbrunnen

Ihr findet einen Brunnen, doch er ist kaputt. Um ihn zu reparieren, müsst ihr ihn mit den richtigen Süßigkeiten füllen. Am zentralen Platz findet ihr ein goldenes Buch mit den nötigen Anweisungen.

Spoiler anzeigen

Lösung: Kippt 15x Blaubeer-Kakao, 10x Kirsch-Kakao und 20x Minz-Kakao in den Brunnen, damit er wieder funktioniert.

Belohnung: Winter-Schokoladenbrunnen

Rätsel 3: Winter-Kombinationsrätsel

Hier müsst ihr die Holzwand finden, in der verschiedene Symbole eingeritzt sind. Für die richtige Reihenfolge müsst ihr Schneemänner auf der Map finden und darauf achten, welche Kopfbedeckungen sie tragen.

Spoiler anzeigen

Lösung: Von links nach rechts gebt ihr Schleife, Zylinder, Basecap und Wintermütze ein.

Belohnung: Schneemann

Disney Dreamlight Valley: Neuer Gratis-Code schenkt euch heute endlich Item, das versehentlich schon zu Weihnachten angekündigt wurde
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley: Alle aktuellen Codes im Januar 2025
von Sebastian Zeitz
Disney Dreamlight Valley schenkt euch zum Jahresstart wieder ein neues Item - hier ist der Code
von Eleen Reinke

Rätsel 4: Straßenlaternen-Rätsel

Ab 14. Januar verfügbar.

Rätsel 5: Rätsel an der Eisfestung

Ab 21. Januar verfügbar.

Für die restlichen Rätsel werden wir den Artikel aktualisieren. Habt ihr alle Rätsel gelöst, ist das Event abgeschlossen und ihr könnt ihr euren Belohnungen euer Tal und eure Spielfigur verschönern.

Was denkt ihr: Wie gefällt euch das schwebende Winterfest in Disney Dreamlight Valley?

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

