Disney Dreamlight Valley: Die Kürbis-Leidenschaft der Community ist jetzt offiziell bewiesen und auch ich bin Teil des Problems

Kürbisse sind in Disney Dreamlight Valley beliebt. Wie sehr das stimmt, zeigt jetzt eine offizielle Statistik.

Maximilian Franke
21.01.2026 | 18:30 Uhr

Kürbisse, Kürbisse und noch mehr Kürbisse. Kürbisse! Kürbisse, Kürbisse und noch mehr Kürbisse. Kürbisse!

Als Disney Dreamlight Valley-Spieler habe ich in meinem Leben natürlich schon das ein oder andere Kürbisfeld geerntet. Dass das eine gute Idee ist, hat in der Community der Cozy-Lifesim schnell die Runde gemacht. Das orangefarbene Herbstgemüse bringt nämlich richtig viel Geld. Es war also klar, dass es viele Fans gibt, die dieser Strategie folgen, aber nun wissen wir genauer, wie weit die Kürbis-Obsession geht.

Kürbisse, nichts als Kürbisse

Entwickler Gameloft hat verschiedene Statistiken geteilt, die zeigen, was und wie wir als Community im Jahr 2025 in Dreamlight Valley gewirtschaftet haben. Was den Ackerbau betrifft, gibt es dabei einen ganz klaren Gewinner in gleich drei Kategorien, denn wir – als Community – haben offensichtlich nur Profit im Kopf.

Video starten 0:48 Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Cinderella in euer Dorf

Am häufigsten verkaufte Items:

  1. Kürbis – 4,92 Mrd.
  2. Stein – 1,13 Mrd.
  3. Weizen – 792 Mio.

Kürbisse sind also nicht nur Platz 1, sie haben es sich mit einem großen Abstand auch richtig bequem gemacht. Ein fast identisches Bild zeichnet sich in den Kategorien “Am häufigsten gepflanzte Saat” und “Am häufigsten geerntete Saat” ab.

Es ist klar, dass ein eingeschworener Kreis an Dreamlight Valley-Fans die Kürbis-Strategie zum Gold farmen kennt, aber mich hat die Eindeutigkeit dieser Statistik dann doch sehr überrascht.

Ich hätte mir nämlich gut vorstellen können, dass der überwältigende Großteil aus der eher gemütlichen Zielgruppe der Cozy-Lifesim eher locker an das Spiel herangeht und sich keine Gedanken um perfekte Effizienz oder besondere Fan-Strategien macht – Doch da habe ich mich wohl getäuscht.

Warum sind Kürbisse so beliebt? 

Ganz einfach: Weil sie uns reich machen. Eine Kürbis-Saat kostet 275 Gold. Der Verkaufspreis einer Frucht bringt aber bereits 664 Gold. Die Gewinnmarge ist also hoch, zumal mit den richtigen Buffs und Begleitcharakteren weit mehr als ein Kürbis aus einer Saat entspringt.

Falls ihr mit einsteigen wollt, findet ihr in diesem Guide ein paar Kniffe, mit denen ihr das Maximum aus dem Halloween-Gewächs herauspressen könnt:

Kommt in den coolen Kürbis-Club:
Disney Dreamlight Valley Geld verdienen: So farmt ihr unendlich Gold mit Kürbissen
von Maximilian Franke
Disney Dreamlight Valley Geld verdienen: So farmt ihr unendlich Gold mit Kürbissen

Das Anlegen eines 10x10 Kürbisfeldes dauert zwar seine Zeit und in der Masse ist für die Saat auch ein höheres Startbudget nötig, aber danach spielen Dagobert und seine Wucherpreise im Laden für die nächsten Wochen und Monate erstmal keine Rolle mehr.

Was denkt ihr: Gehört ihr auch zum Coolen Kürbis-Club oder vermehrt ihr euren Wohlstand in Disney Dreamlight Valley auf andere Weise? 

Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
