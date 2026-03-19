Disney Dreamlight Valley verschenkt Mondsteine: Schnappt euch jetzt Gratis-Premiumwährung – aber nur noch diese Woche

Diese Woche könnt ihr euch einige Mondsteine im Shop als Bonusgeschenk sichern.

Maximilian Franke
19.03.2026 | 16:45 Uhr

Diese Woche gibts kostenlose Mondsteine bei Disney Dreamlight Valley. Diese Woche gibt's kostenlose Mondsteine bei Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley verschenkt zeitlich limitiert bis zum 25. März 150 Mondsteine, die ihr euch kostenlos sichern könnt. So holt ihr euch die blaue Premiumwährung auf euer Ingame-Konto.

Gratis-Mondsteine abstauben – so geht’s!

Die 150 Mondsteine gibt es nicht über einen Geheimcode, sondern ihr könnt sie euch ganz regulär im Shop nehmen. Öffnet dafür einfach den Tab des Premium-Shops und scrollt nach unten, bis ihr das entsprechende Feld "Bonusgeschenk" seht. Klickt drauf und schon wird euch die Währung gutgeschrieben.

Video starten 3:36 Disney Dreamlight Valley: Alle Highlights des Susi und Strolch-Updates im Entwickler-Video

So löst ihr die Mondsteine ein:

  1. startet das Spiel
  2. öffnet das Menü und geht zum Tab "Shop"
  3. scrollt bis zum Bereich "Bonusgeschenk"
  4. klickt auf die 150 kostenlosen Mondsteine

Zeitlich limitiert: Die Angebote im Shop rotieren wöchentlich. Die 150 Mondsteine sind dementsprechend nur bis zum 25. März verfügbar, bevor sie durch neue Items ersetzt werden.

Wofür brauche ich Mondsteine?

Mondsteine sind die Premium-Währung in Disney Dreamlight Valley, die ihr auch für echtes Geld kaufen könnt.

Ihr braucht sie, um im Shop unterschiedliche Dekorationen kaufen zu können. Dazu gehören Klamotten für eure Spielfigur, Skins für eure Disney-Charaktere oder ganze Gebäude und andere Deko-Elemente, mit denen ihr euer Tal verschönern könnt.

Diese Käufe sind optional und sind lediglich kosmetischer Natur. Ich könnt Mondsteine daher auch komplett ignorieren, wenn ihr kein Interesse an den Shop-Angeboten habt.

Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release des kostenlosen Updates steht kurz bevor und das ist der voraussichtliche Termin
von Maximilian Franke
Diese Dreamlight Valley-Switch 2 erinnert mich daran, dass die Nintendo-Konsole endlich echte Special Editions braucht
von Maximilian Franke

Kann ich mehr kostenlose Mondsteine bekommen?

Ja! Jeden Tag spawnen blaue Kisten in der Spielwelt. Wenn ihr sie findet und öffnet, gibt es 50 Mondsteine als Belohnung. Wenn ihr sie schnell finden möchtet, könnt ihr auch in den Baumodus wechseln und so mit der freien Kamera schneller die Karte absuchen.

Außerdem könnt ihr an DreamSnaps-Challenges teilnehmen. Das sind wöchentliche Fotowettbewerbe, bei denen ihr Ingame-Bilder einreichen könnt, die nach bestimmten Kriterien aufgebaut sein sollten.

Welche DreamSnaps-Challenge gerade aktiv ist, seht ihr im Event-Tab des Menüs. Ihr bekommt mehr Mondsteine, wenn viele Fans für euer eingereichtes Bild abstimmen. In der Regel ist auch nicht viel Aufwand notwendig, um ein paar Herzen zu kassieren. Mitmachen lohnt sich daher oft.

Was denkt ihr: Sammelt ihr Mondsteine für den Shop oder kommt ihr auch gut ohne die Premiumwährung in Disney Dreamlight Valley zurecht?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley

Genre: Simulation

Release: 05.12.2023 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 16 Minuten

Disney Dreamlight Valley verschenkt Mondsteine: Schnappt euch jetzt Gratis-Premiumwährung – aber nur noch diese Woche

vor 6 Stunden

Disney Dreamlight Valley Pocahontas: Release des kostenlosen Updates steht kurz bevor und das ist der voraussichtliche Termin

vor 6 Tagen

Diese Dreamlight Valley-Switch 2 erinnert mich daran, dass die Nintendo-Konsole endlich echte Special Editions braucht

vor einer Woche

Disney Dreamlight Valley Glück gehabt-Event 2026: So findet ihr Kleeblätter und schnappt euch die neuen Belohnungen

vor 2 Wochen

Disney Dreamlight Valley: Pluto freischalten – So schnappt ihr euch Mickeys treuen Hund
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Disney Dreamlight Valley verschenkt Mondsteine: Schnappt euch jetzt Gratis-Premiumwährung – aber nur noch diese Woche

vor 15 Minuten

Disney Dreamlight Valley verschenkt Mondsteine: Schnappt euch jetzt Gratis-Premiumwährung – aber nur noch diese Woche
Bis zu 7.000 Euro für offizielles Cyberpunk-Sammelkartenspiel - TCG bricht Rekord auf Kickstarter   1

vor 4 Stunden

Bis zu 7.000 Euro für offizielles Cyberpunk-Sammelkartenspiel - TCG bricht Rekord auf Kickstarter
Fortnite-Server sind wieder live: Server-Status, Leaks, Patch-Notes und mehr zum Chapter 7 Season 2-Start

vor 4 Stunden

Fortnite-Server sind wieder live: Server-Status, Leaks, Patch-Notes und mehr zum Chapter 7 Season 2-Start
Xbox Series XS: Neues Dashboard-Update im Anmarsch - bringt neue Funktion für eines der besten Features

vor 5 Stunden

Xbox Series X/S: Neues Dashboard-Update im Anmarsch - bringt neue Funktion für eines der besten Features
mehr anzeigen