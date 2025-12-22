Divinity: Larian setzt bei der Welt auf eine der großen Stärken von Baldur's Gate 3

Larian hat bereits einiges über das neue Mega-Rollenspiel verraten, unter anderem, wie die Welt aufgebaut ist.

Samara Summer
22.12.2025 | 12:55 Uhr

Divinity wird zwar kein Baldurs Gate 4, aber einige Gemeinsamkeiten gibt es doch. Divinity wird zwar kein Baldur's Gate 4, aber einige Gemeinsamkeiten gibt es doch.

Eine der größten Ankündigungen während der diesjährigen Game Awards war das neue Divinity. Mit dem kommenden Rollenspiel will Baldur's Gate 3-Entwickler Larian noch höher hinaus. Nach dem Reveal gab es auch noch einige Infos zum RPG. Beispielsweise wissen wir bereits, wie die Welt von Divinity aufgeteilt sein wird.

Divinity kommt ohne Open World

Anders als zum Beispiel Bethesda es bei seinen RPGs handhabt, will Larian weiterhin auf eine komplett offene Spielwelt verzichten. Stattdessen wird die Handlung erneut auf drei Akte verteilt, in denen wir je ein größeres Gebiet erkunden.

Video starten 3:22 Divinity: Larian enthüllt neues Rollenspiel mit einem Trailer, der für Entsetzen und sehr viel Hype sorgt

Studio-Chef Swen Vincke hat GameStar-Kollege Fabiano verraten, dass wir dadurch das Gefühl bekommen sollen, dass es immer vorangehe, diese Herangehensweise aber eine große Herausforderung sei: Man wolle Spielenden nämlich gleichzeitig sehr viel Freiheit geben, was sich manchmal mit dem geführten Ansatz beißt:

"Tatsächlich ist ein neues Problem, das wir gerade voraussehen, dass wir so viele Freiheiten geben, dass die Spieler nicht mehr wirklich vorankommen. Sie könnten versucht sein, in einer Region alles auszuprobieren."

Tatsächlich kommen diese Bedenken durch die Erfahrungen mit Baldur's Gate 3 zustande, das auf ein ähnliches Konzept setzt. Zwar hat das RPG keine Open World, aber die einzelnen Gebiete der Akte sind sehr groß, es ist einfach, sich treiben zu lassen und an jeder Ecke – beziehungsweise auf dem Weg zur eigentlichen Quest – Geheimnisse zu entdecken und sich zu verlieren.

Mehr aus dem Interview lest ihr in diesem Artikel:

Noch mehr Freiheit als in Baldur's Gate 3! Larian hat uns verraten, wie sie mit Divinity ihren eigenen Rollenspiel-Meilenstein übertreffen wollen
von Fabiano Uslenghi
Noch mehr Freiheit als in Baldurs Gate 3! Larian hat uns verraten, wie sie mit Divinity ihren eigenen Rollenspiel-Meilenstein übertreffen wollen

Vincke berichtet, dass der Drang alles ausprobieren zu wollen, die BG3-Community sehr lange in Akt 1 festgehalten habe. Hier stellte sich dann also trotzdem die viel beschworene Skyrim-Magie ein, auch ohne "richtige" Open World. Oder auch das "Hinterlande-Problem", von dem Dragon Age-Fans ein Lied singen können.

Im riesigen dritten Dragon Age-Teil sind viele Fans nämlich im ersten großen offenen Gebiet mehr oder weniger verlorengegangen, anstatt weiterzuspielen. Es dürfte also spannend werden, wie Larian mit dieser Herausforderung umgeht.

Divinity wird kein Baldur's Gate 4 und auf diese Unterschiede solltet ihr euch gefasst machen
von Kevin Itzinger
"Es ist schmerzhaft, aber wichtig" – Warum Baldur's Gate 3-Macher Larian sein neues Game Divinity wieder im Early Access veröffentlichen will
von Stephan Zielke

Gerade da Divinity noch mehr Freiheiten bieten soll, gibt es für Fans sicher jede Menge auszuprobieren. Interessant ist übrigens auch, dass der Mann, der im Trailer so viel Grausamkeit erfährt, ein Beispiel für diese Wahlmöglichkeiten ist. Wir können nämlich mit unseren Entscheidungen der Grund sein, dass er so endet, ihn aber womöglich auch retten.

Wie hat euch die Struktur in Baldur's Gate 3 gefallen? Mochtet ihr den geführten Ansatz durch drei Akte, hättet ihr gerne eine komplett offene Welt oder wart ihr schon mit den Freiheiten in BG3 überfordert?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Divinity

Divinity

Genre: Rollenspiel

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 33 Minuten

Divinity: Larian setzt bei der Welt auf eine der großen Stärken von Baldur's Gate 3

vor 19 Stunden

Divinity wird kein Baldur's Gate 4 und auf diese Unterschiede solltet ihr euch gefasst machen

vor einem Tag

Divinity: Release, Early Access-Start, Gameplay, Story - Alle bislang bekannten Infos zum neuen RPG der Baldur's Gate 3-Macher

vor 2 Tagen

"Es ist schmerzhaft, aber wichtig" – Warum Baldur's Gate 3-Macher Larian sein neues Game Divinity wieder im Early Access veröffentlichen will

vor 2 Tagen

"Es ist herausfordernd": Selbst die Baldur's Gate 3-Macher leiden unter den aktuellen RAM-Preisen und müssen deswegen jetzt sogar anpassen, wie sie an Divinity arbeiten
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Divinity: Larian setzt bei der Welt auf eine der großen Stärken von Baldurs Gate 3

vor 35 Minuten

Divinity: Larian setzt bei der Welt auf eine der großen Stärken von Baldur's Gate 3
One Piece: Wann erscheint Episode 1155? Uhrzeiten und wie es im Anime weitergeht   6  

vor einer Stunde

One Piece: Wann erscheint Episode 1155? Uhrzeiten und wie es im Anime weitergeht
Falls ihr dieses Switch 2-Bundle noch wollt, müsst ihr euch beeilen - nur noch kurze Zeit könnt ihr damit Geld sparen

vor einer Stunde

Falls ihr dieses Switch 2-Bundle noch wollt, müsst ihr euch beeilen - nur noch kurze Zeit könnt ihr damit Geld sparen
Riesiger PS Store-Sale für PS4PS5 mit bis zu 90% Rabatt gestartet: Das sind unsere 10 Schnäppchen-Highlights   1

vor einer Stunde

Riesiger PS Store-Sale für PS4/PS5 mit bis zu 90% Rabatt gestartet: Das sind unsere 10 Schnäppchen-Highlights
mehr anzeigen