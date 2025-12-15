Überraschung! Rollenspiel-Meisterwerk der Baldur's Gate 3-Macher bekommt klammheimlich PS5-, Xbox Series- und Switch 2-Version - und ihr könnt sie direkt spielen

Falls ihr euch auf das nächste Spiel von Larian vorbereiten wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt: Divinity: Original Sin 2 ist nämlich ab sofort für die Current Gen verfügbar.

Eleen Reinke
15.12.2025 | 17:06 Uhr

Divinity: Original Sin 2 bekommt endlich ein Upgrade für Current Gen! Divinity: Original Sin 2 bekommt endlich ein Upgrade für Current Gen!

Spätestens seit dem Release von Baldur's Gate 3 ist Entwickler Larian den allermeisten RPG-Fans ein Begriff. Aber es gibt noch eine andere große Rollenspiel-Reihe des Entwicklers, für die kürzlich eine Fortsetzung enthüllt wurde: die Divinity-Spiele.

Falls ihr die Reihe vor dem Release des neuen Teils noch nachholen wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Larian hat nämlich dem letzten Ableger Divinity: Original Sin 2 in der Definitiv Edition still und heimlich eine native Version für Current Gen verpasst.

Divinity: Original Sin 2 gibt es ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2

Allzu überraschend dürfte diese Ankündigung nicht kommen, immerhin gab es bereits seit einer ganzen Weile Leaks zu einer angeblichen Current-Gen-Version von DOS2. Bislang war das Spiel nur per Abwärtskompatibilität auf PS5 und Co. spielbar.

Dass es so ganz ohne Fanfare passieren würde, überrascht dann doch: Am heutigen Montagnachmittag ist die Current Gen-Version des Spiels einfach in den Stores aufgetaucht, wie der X/Twitter-Account PlayStation Game Size entdeckt hat.

Erst kurze Zeit später folgte dann auch der passende Trailer. Hier könnt ihr euch einmal anschauen, wie das aussieht:

Video starten 1:11 Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2

Dabei erscheint nicht nur eine Version für Xbox Series X/S, Switch 2 und PS5. Divinity: Original Sin 2 wird auch direkt für die PS5 Pro optimiert. Leider verrät Larian nicht konkret, was sich bei den Current Gen-Versionen ändert. Zumindest mit einer höheren Auflösung und Framerate rechnen wir aber.

Und es gibt noch weitere gute Nachrichten: Falls ihr das Spiel bereits auf PS4, Xbox oder Switch besitzt, müsst ihr für die Current Gen-Version nicht einmal etwas draufzahlen. Das Upgrade gibt es nämlich komplett kostenlos.

Diese große Spiele-Neuankündigung sorgt gerade dafür, dass tausende Baldur's Gate 3-Fans eine RPG-Reihe neu entdecken
von Stephan Zielke
Divinity: Das neue Spiel der Baldur's Gate 3-Macher könnte großartig werden - die Ankündigung war es nicht
von Eleen Reinke

Vermutlich als zusätzlichen Ansporn gibt es Divinity: Original Sin 2 aktuell auch auf allen drei Plattformen im Angebot. Je nachdem, wo ihr zocken wollt, zahlt ihr aber unterschiedlich viel:

  • PS4/PS5: 14,99 Euro (statt 59,99 Euro)
  • Xbox: 17,49 Euro (statt 49,99 Euro)
  • Switch/Switch 2: 24,99 Euro (statt 49,99 Euro)

Bei der Version für die Switch 2 müsst ihr allerdings aktuell etwas aufpassen. Es gibt nämlich hier ein eigenes Listing für die Switch 2-Version, das den Vollpreis von 49,99 Euro kostet. Wollt ihr euch das RPG auf der Nintendo-Konsole also holen, schnappt euch lieber die Nintendo Switch-Version und dann das kostenlose Upgrade Pack.

Spielt ihr in die Current Gen-Version von Divinity: Original Sin 2 rein oder habt ihr das Spiel längst rauf und runter gezockt?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(2)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2

Genre: Rollenspiel

Release: 14.09.2017 (PC), 31.08.2018 (PS4, Xbox One), 05.09.2019 (Switch), 18.05.2021 (iOS)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 39 Minuten

Überraschung! Rollenspiel-Meisterwerk der Baldur's Gate 3-Macher bekommt klammheimlich PS5-, Xbox Series- und Switch 2-Version - und ihr könnt sie direkt spielen

vor einer Stunde

Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2

vor 7 Stunden

Diese große Spiele-Neuankündigung sorgt gerade dafür, dass tausende Baldur's Gate 3-Fans eine RPG-Reihe neu entdecken

26.01.2025

Die 15 besten Rollenspiele, die ihr aktuell auf PS5 spielen könnt

12.03.2024

Die 15 besten Rollenspiele, die ihr aktuell auf Steam spielen könnt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Fallout-Serie: Amazon lässt Staffel 1 von KI zusammenfassen und das Ergebnis ist genauso peinlich, wie ihr denkt

vor 31 Minuten

Fallout-Serie: Amazon lässt Staffel 1 von KI zusammenfassen und das Ergebnis ist genauso peinlich, wie ihr denkt
Überraschung! Rollenspiel-Meisterwerk der Baldurs Gate 3-Macher bekommt klammheimlich PS5-, Xbox Series- und Switch 2-Version - und ihr könnt sie direkt spielen   1  

vor 35 Minuten

Überraschung! Rollenspiel-Meisterwerk der Baldur's Gate 3-Macher bekommt klammheimlich PS5-, Xbox Series- und Switch 2-Version - und ihr könnt sie direkt spielen
Detektiv Conan: Wann kommt Episode 1186? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro   2  

vor 4 Stunden

Detektiv Conan: Wann kommt Episode 1186? Release-Uhrzeit, Streamingdienste und deutsche Synchro
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)   5     10

vor 5 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Dezember 2025)
mehr anzeigen