Überraschung! Rollenspiel-Meisterwerk der Baldur's Gate 3-Macher bekommt klammheimlich PS5-, Xbox Series- und Switch 2-Version - und ihr könnt sie direkt spielen

Divinity: Original Sin 2 bekommt endlich ein Upgrade für Current Gen!

Spätestens seit dem Release von Baldur's Gate 3 ist Entwickler Larian den allermeisten RPG-Fans ein Begriff. Aber es gibt noch eine andere große Rollenspiel-Reihe des Entwicklers, für die kürzlich eine Fortsetzung enthüllt wurde: die Divinity-Spiele.



Falls ihr die Reihe vor dem Release des neuen Teils noch nachholen wollt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Larian hat nämlich dem letzten Ableger Divinity: Original Sin 2 in der Definitiv Edition still und heimlich eine native Version für Current Gen verpasst.

Divinity: Original Sin 2 gibt es ab sofort für PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2

Allzu überraschend dürfte diese Ankündigung nicht kommen, immerhin gab es bereits seit einer ganzen Weile Leaks zu einer angeblichen Current-Gen-Version von DOS2. Bislang war das Spiel nur per Abwärtskompatibilität auf PS5 und Co. spielbar.

Dass es so ganz ohne Fanfare passieren würde, überrascht dann doch: Am heutigen Montagnachmittag ist die Current Gen-Version des Spiels einfach in den Stores aufgetaucht, wie der X/Twitter-Account PlayStation Game Size entdeckt hat.



Erst kurze Zeit später folgte dann auch der passende Trailer. Hier könnt ihr euch einmal anschauen, wie das aussieht:

1:11 Divinity Original Sin 2 erhält überraschende Next Gen-Fassung für PS5, Xbox Series und Switch 2

Autoplay

Dabei erscheint nicht nur eine Version für Xbox Series X/S, Switch 2 und PS5. Divinity: Original Sin 2 wird auch direkt für die PS5 Pro optimiert. Leider verrät Larian nicht konkret, was sich bei den Current Gen-Versionen ändert. Zumindest mit einer höheren Auflösung und Framerate rechnen wir aber.

Und es gibt noch weitere gute Nachrichten: Falls ihr das Spiel bereits auf PS4, Xbox oder Switch besitzt, müsst ihr für die Current Gen-Version nicht einmal etwas draufzahlen. Das Upgrade gibt es nämlich komplett kostenlos.

Vermutlich als zusätzlichen Ansporn gibt es Divinity: Original Sin 2 aktuell auch auf allen drei Plattformen im Angebot. Je nachdem, wo ihr zocken wollt, zahlt ihr aber unterschiedlich viel:

PS4/PS5: 14,99 Euro (statt 59,99 Euro)

Xbox: 17,49 Euro (statt 49,99 Euro)

Switch/Switch 2: 24,99 Euro (statt 49,99 Euro)

Bei der Version für die Switch 2 müsst ihr allerdings aktuell etwas aufpassen. Es gibt nämlich hier ein eigenes Listing für die Switch 2-Version, das den Vollpreis von 49,99 Euro kostet. Wollt ihr euch das RPG auf der Nintendo-Konsole also holen, schnappt euch lieber die Nintendo Switch-Version und dann das kostenlose Upgrade Pack.

Spielt ihr in die Current Gen-Version von Divinity: Original Sin 2 rein oder habt ihr das Spiel längst rauf und runter gezockt?