Donkey Kong Bananza für die Switch 2: Release, Preis und alle Infos zum neuen 3D-Donkey Kong

Donkey ist zurück und hat Bock, seine Fäuste einzusetzen.

Auf der Switch 2 landet einige Wochen nach Launch etwas, das nicht nur auf der Vorgängerkonsole komplett gefehlt hat: nämlich ein neues 3D-Donkey Kong-Spiel.

Donkey Kong Bananza heißt der Titel, der frischen Wind in die Reihe bringen will. In diesem affigen Abenteuer erwartet euch richtig viel Zerstörung – aber eins nach dem anderen. Alle wichtigen Informationen haben wir natürlich übersichtlich für euch geordnet.

Hier findet ihr direkt, was euch interessiert:

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Autoplay

Release: Wann erscheint Donkey Kong Bananza?

Der Release-Termin für Donkey Kong Bananza wurde direkt im Switch 2-Showcase verraten: Es ist der 17. Juli. Gleich zum Launch der neuen Nintendo-Konsole könnt ihr euch also noch nicht durch dieses Abenteuer kloppen, aber allzu lange gedulden, müsst ihr euch immerhin auch nicht.

Hier findet ihr stattdessen eine Liste aller Launch-Titel:

Plattformen: Auf welcher Konsole könnt ihr Donkey Kong Bananza zocken?

Donkey Kong Bananza erscheint exklusiv für die Switch 2. Eine Version für das Vorgängermodell wird es nicht geben.

Preis: Was kostet Donkey Kong Bananza?

Donkey Kong Bananza wird zu Release in der physischen Version knapp 80 Euro kosten, digital ist es 10 Euro günstiger.

Digital: 69,99 €

Physisch: 79,99 €

Gameplay: So spielt sich Donkey Kong Bananza

Donkey Kong Bananza setzt auf eine interaktive Spielwelt, in der ihr richtig Krawall machen und nahezu alles zerstören könnt – und genau das ist eben auch gefordert. Ihr prügelt auf alles ein, reißt Steine aus Felswänden, um sie Gegnern an den Kopf zu knallen oder auf ihnen zu surfen oder grabt den Boden auf, beziehungsweise euch ein.

Dabei seid ihr immer auf der Jagd nach goldenen Bananen. Außerdem steht Donkey ein neuer Freund zur Seite, der auf seiner Schulter reiten und ihn unterstützen kann. Bei weiteren NPCs könnt ihr euch optionale Aufgaben abholen.

Aber auch Minen-Loren und Sidescroll-Level, die eher an die alten Klassiker denken lassen, waren im Trailer bereits zu sehen. Mehr erfahrt ihr von Tobi, der das Spiel schon in Paris antesten konnte:

Mehr zum Thema Wir haben Donkey Kong Bananza auf der Switch 2 gespielt und einfach alles kaputt gemacht von Tobias Veltin

Story: Darum geht es in Donkey Kong Bananza

Donkey Kong ist in Bananza – wie könnte es auch anders sein – auf der Jagd nach Äpfeln ... Kleiner Scherz: natürlich sind es Bananen. Dass die Powerfrüchte aber auch immer wieder jemand klauen muss. Dieses Mal ist es die geheimnisvolle VoidCo-Bande, hinter der finstere Fellnasen stecken, über die wir wohl bald mehr erfahren.

Jedenfalls verschlägt es den Kong-Veteranen wieder einmal in tiefe Höhlen, auf blühende Wiesen, in eisige Gebirge und mehr.

Was haltet ihr bisher von Bananza?