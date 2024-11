Dragon Age: The Veilguard - Bei der ersten großen Entscheidung im Spiel gibt es eine dritte Option, die die meisten von euch nie sehen werden

Nicht alle Rooks können auf diese Option zurückgreifen.

Die Geschichte von Dragon Age: The Veilguard läuft über weite Strecken für RPG-Verhältnisse relativ linear ab. An manchen Stellen müsst ihr aber doch knifflige Entscheidungen treffen. Wenn das zum ersten Mal der Fall ist, werden die meisten von euch nur zwei Optionen zur Auswahl haben – doch unter ganz bestimmten Umständen gibt es eine dritte!

Spoilerwarnung: Der Artikel erhält Spoiler zur Story-Quest "Übergang der Schatten", die ihr schon früh im Arlathan-Wald erhaltet.

Bei dieser Veilguard-Quest gibt es für manche Rooks eine dritte Option

In der Story-Mission "Übergang der Schatten" werdet ihr von den Schleierspringern in das Dorf D'Metas Überang geschickt, um dort nach dem Rechten zu sehen. Bereits wenn ihr dort mit dem Boot am Steg anlegt, wird klar, dass hier etwas nicht stimmt. Wie übel es um das kleine Örtchen steht, seht ihr kurze Zeit später.

Es ist komplett überzogen von der Verderbtheit und ganz am Ende findet ihr den Schuldigen: Bürgermeister Julius. Auch wenn er die Misere zu verantworten hat, ist das Ganze für ihn nicht gelaufen wie geplant. Jetzt ist es an euch, über sein Schicksal zu entscheiden.

In dieser Situation habt ihr wahrscheinlich nur zwei Optionen, wie ihr mit ihm verfahren könnt: Ihm helfen oder ihn seinem (vermutlich tödlichen) Schicksal überlassen.

Falls das bei euch der Fall war, dann habt ihr nicht die Grauen Wächter als Fraktion für Rook gewählt, denn als Warden bekommt ihr noch eine weitere Möglichkeit:

Ihr könnt Bürgermeister Julius ins Wächter-Hauptquartier nach Weisshaupt senden, wo er für seine Taten Buße tun muss. So sieht das dann aus:

Diese Möglichkeiten hatte Kollege Stephan, der einen Grauen Wächter gespielt hat.

Ganz egal, welche Fraktion ihr wählt, bekommt ihr immer wieder exklusive Antwortmöglichkeiten bei Dialogen oder Personen nehmen Bezug auf eure Verbindung zu der Gruppierung.

Das dient auf jeden Fall der Immersion, nur leider ergeben sich daraus in der Regel keine so weitreichenden Folgen wie in diesem Fall. Hier hat eure mögliche Handlung nämlich später Folgen für ganz andere Personen.

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Autoplay

Welche Auswirkungen hat eure Antwort?

Stehen euch nur die beiden Standard-Optionen zur Verfügung, dann kann die Quest leider gar kein gutes Ende nehmen. Wie es mit Julius weitergeht, erfahrt ihr allerdings erst viel später. Kollegin Eleen hat die Folgen in ihrem Guide für euch aufgedröselt:

Mit der Wächter-Option könnt ihr dafür sorgen, dass die Geschichte um den Bürgermeister am Ende doch noch eine gute Sache hervorbringt. Entscheidet ihr nämlich, dass Julius Buße tun soll, dann könnt ihr später in den Hossberg-Feuchtlanden mit ihm sprechen. Was sich daraus ergibt, könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Julius bemüht sich jetzt offensichtlich wirklich, seine Taten zu sühnen und hilft den Grauen Wächtern. Tatsächlich hat er sogar vermissten Personen das Leben gerettet. Ein eigener Bildschirm-Hinweis weist euch noch mal darauf hin, dass das aufgrund eurer Entscheidung passiert ist.

Welche Fraktion spielt ihr und seid ihr auch schon auf spezielle Möglichkeiten gestoßen, die andere Rooks nicht haben?