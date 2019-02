Dragon Ball beflügelte die Fantasie der Fans schon immer: Das Franchise bietet sowieso schon unendliche Möglichkeiten und setzt sich selbst keine Grenzen. Von Anfang an regen die Geschichten zu noch mehr Gedanken-Experimenten an.

Das sorgt für überbordende Fan-Kunstwerke. Insbesondere, wenn es um Fusionen geht. Alle kennen Vegeta und Son Goku als Gogeta beziehungsweise Vegetto/Vegito oder auch Gotenks. Aber da gibt es noch so viel mehr Möglichkeiten!

Fan-Wettbewerb zeigt die besten Fusions-Kunstwerke

In einer beinahe 20 Jahre alten Ausgabe des Shonen Jump-Magazins (1995-19) wurden die coolsten Fan-Kunstwerke veröffentlicht, die sich um Fusionen drehen. Dabei sind selbstverständlich jede Menge kuriose Mischungen herausgekommen.

Einige Fans haben auf Twitter unter anderem die Scans dieser Ausgabe mit den coolsten Fan-Bildern ausgegraben. Am beeindruckendsten fällt wohl die Fusion aus Chi-Chi und Bulma aus: Dürfen wir vorstellen? Bulchi!

Female Fusion ?? ( Bulchi ) Fusion of Bulma and Chi-Chi pic.twitter.com/ZSJE9cnEZk — Rénaldo | ????. (@Renaldo_Saiyan) February 18, 2019

Das war aber natürlich noch lange nicht alles: Es gibt zum Beispiel auch eine Mischung aus Muten-Roshi und Cell (Cell-Sennin) oder eine aus Chi-Chi und Mister Popo, (dem Diener Gottes):

Hier könnt ihr euch die ganze Seite aus der Shonen Jump-Ausgabe anschauen. Es gibt laut dieser Übersetzung eine Fusion aus Piccolo und Son Goku namens Piccorotto, einen Gohanks sowie Gokgory und die Fusion aus Son Goku und Mr. Satan: Gotan.

Die Fusion aus Krillin und Piccolo soll laut dem Twitter-Nutzer Neel Matchkus sogar von Akira Toriyama selbst stammen. Welche Charakter-Kombinationen könnt ihr noch erkennen?

Die Bilder stammen vom Twitter-User Hector4X. Teilweise gibt es hier auch noch vergrößerte Ausschnitte, die die Details besser erkennen lassen:

¿Quién ha dicho que no lo hay? XD Bueno, en realidad solo tengo uno con ALGO más de calidad (pero con los nombres de los fans participantes recortados). pic.twitter.com/f6V0gtUK6g — HECTOR4 (@HECTOR4X) February 20, 2019

Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama:

Fusion von mehr als 2 Figuren nicht ausgeschlossen

Noch mehr Dragon Ball-Fusionen, die Fans sich wünschen

Selbstverständlich ist das halbe Internet voll mit Dragon Ball-Zeichnungen. Darunter finden sich natürlich auch diverse Imageboards mit Fusions-Kombinationen, die wir in den offiziellen Mangas und Animes wohl nie zu Gesicht bekommen werden.

Zum Beispiel diese großartige Fusion aus Piccolo und Krillin:

Oder diese drei netten jungen Herren. Vor allem der in der Mitte weiß mit seiner adretten Frisur zu überzeugen:

Das hier ist offenbar eine Mischung aus Son Gohan und Mr. Satan.

Last, but not least: Wenn Broly mit Son Goku (oder Son Gohan?) fusionieren würde, käme wohl eine Figur in dieser Art dabei heraus.

Welche Fusion findet ihr am besten? Welche würdet ihr euch als offizielle Fusion wünschen?