Dragon Ball: AGE 1000 – Release, Story und alles weitere, was wir bisher über das Spiel wissen

Der neue Super-Saiyajin beherrscht die Moves von Son Goku und den anderen Kämpfer*innen. (© Akira Toriyama, Bird Studio / Bandai Namco)

Zum 40. Jubiläum des Dragon Ball-Animes gab es eine große Überraschung für alle Fans der Videospiele zur Serie: die Ankündigung eines brandneuen Dragon Ball-Spiels! Noch mit dem Arbeitstitel "AGE 1000" gekennzeichnet, zeigte Bandai Namco einen Trailer zu einem neuen Super-Saiyajin, der von Akira Toriyama entworfen wurde.

Wann, was und worum es in Dragon Ball: AGE 1000 geht, erfahrt ihr in den folgenden Abschnitten.

Dieser Artikel wird immer wieder mit neuen Informationen aktualisiert. Schaut also regelmäßig vorbei, um nichts zu verpassen.

Release – Wann erscheint das neue Dragon Ball-Spiel?

Release: 2027

2027 Genre: vermutlich Rollenspiel

vermutlich Rollenspiel Plattformen: noch nicht bekannt

Es handelt sich beim neuen Dragon Ball-Spiel mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein Rollenspiel. Es ist unklar, ob es wie das damalige Dragon Ball Online ein MMORPG sein oder in die gleiche Richtung gehen wird wie die Dragon Ball Xenoverse-Reihe – also ein Action-Rollenspiel mit Multiplayer-Möglichkeiten.

2:15 Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Autoplay

Das Spiel kann sich natürlich auch als komplettes Singleplayer-RPG im Stil von Dragon Ball Z: Kakarot entpuppen. Die Möglichkeit besteht jedenfalls und Bandai hat das Genre des Spiels bislang noch nicht enthüllt.

Wir gehen davon aus, dass "AGE 1000" auf PC, Playstation 5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Bestätigt ist jedoch, bis auf das Releasejahr 2027, noch nichts.

Mehr über die vermutliche Geschichte und den neuen Charakter-Designs von Akira Toriyama im Spiel, findet ihr hier auf den nächsten Seiten.