Dragon Ball bekommt eigene Crocs - und es sind die ersten Anime-Crocs, die ich mir wirklich kaufen würde

Anime und Crocs waren immer wieder mal ein Thema, das bei einigen Fans gezündet und bei anderen mehr für die Erstellung von Memes als für wirkliches Interesse gesorgt hat. Von Naruto, Demon Slayer bis hin zu Jujutsu Kaisen und Pokémon waren die bequemen Schuhe im Anime-Look nie wirklich auf meinem Radar, weil sie einfach vom Stil her nicht mein Geschmack waren – bis die berühmte Schuhmarke jetzt eine Collaboration mit Dragon Ball ankündigte!

Myki Trieu Myki ist ein leidenschaftlicher Anime-Fan und sammelt auch sehr gerne Merch zu ihren Kindheits- oder Lieblings-Serien. Bei Schuhen ist sie jedoch etwas wählerischer. Auf die ganzen Croc-Kollaborationen hatte sie schon immer ein Auge, aber erst die Dragon Ball-Kollektion hat ihr Interesse besonders geweckt.

Dragon Ball x Crocs-Kollaboration

Wie viele andere von euch bin ich ein großer Fan der japanischen Zeichentrickserien, besonders an die Serien auf RTL 2 erinnere ich mich gerne zurück. Es gab früher nichts besseres für mich, als nach der Schule nach Hause zu eilen, um gemeinsam mit meinem Cousin die neueste Dragon Ball-Folge anzuschauen oder die Genkidama von Son Goku im Kampf gegen Boo nachzumachen.

Ich sammle mit Begeisterung Merchandise-Artikel zu meinen liebsten Anime-Serien, und Dragon Ball gehört definitiv dazu! Aber ich habe eine ganz wichtige Regel: Entweder sind die Fanartikel ein echter Hingucker oder der Merch ist nützlich. Ansonsten kann ich mir es nicht verzeihen, Geld für unnötiges Merchandise auszugeben.

Auch wenn ich bisher kein Interesse an Crocs hatte und sie persönlich in Bezug auf ihre Kollaborationen mit anderen Anime-Marken wie Jujutsu Kaisen eher weniger gelungen fand, sieht das neueste Crossover mit Dragon Ball doch echt anschaulich für mich aus.

Die Dragon Ball-Crocs erscheinen 2025. (Bild: © Shueisha, Bandai Namco / Crocs)

Vor kurzem hat das renommierte Online-Magazin Hypebeast enthüllt, dass die berühmte Schuhmarke in Zusammenarbeit mit Toei Animation eine Kollektion kreieren wird. Diese ist im klassischen Dragon Ball-Stil gehalten und thematisiert Son Goku.

Mit Son Gokus Gi und Dragon Balls-Accessoires durch die Gegend laufen

Das erste Modell der Kollaboration soll von der Optik an die typische orangefarbene Kampfkleidung von Son Goku erinnern, der zusätzlich einen blauen Stoffgürtel und ein blaues T-Shirt unter seinem Gi trägt. Als Gi wird die Kampfsportkleidung in Karate, Judo, Aikido und im brasilianischen Jiu-Jitsu bezeichnet.

Mehr zum Thema Dragon Ball: Das bedeuten die wichtigsten Schriftzeichen auf Gokus Trainingsanzug von Myki Trieu

Der Goku Classic Croc ist ein echter Hingucker! Mit seinem leuchtenden Orange und Blau, das an Gokus Trainings-Gi erinnert, sticht der Schuh richtig heraus, aber ist dennoch nicht übertrieben mit Details verziert – und auch an die sieben Dragon Balls wurde gedacht! Recht subtilwurden die Kugeln auf dem Schuh verteilt, aber stechen nicht so stark heraus, dass es chaotisch und überfüllt wirkt.

Crocs hatte auch eine Kollaboration mit Demon Slayer. (Bild: © Koyoharu Gotouge, Shueisha/ Crocs)

Der Schuhriemen ist Gokus Kampfsportgürtel nachempfunden und mit einer Schleife an der Seite versehen, um die Gürtel-Optik zu untermalen. Die Zwischensohle ist mit Energiewellen-Mustern verziert, die an die Super Saiyajin-Verwandlung von Son Goku erinnern.

Und das Beste daran: Es gibt auch noch dazugehörige thematische Jibbitz-Anhänger, die wie bei allen Crocs ein fester Bestandteil sind. In diesem Falle gibt es eine große Auswahl an Emblemen von Gokus Gi, die fliegende Überschallwolke Jindujun, Shenlong und sogar die durchsichtigen Dragon Ball-Kugeln.

Die Schuhe werden 70 Dollar, also umgerechnet 68 Euro (ohne Versand), kosten. Für mich sind die Crocs in Zusammenarbeit mit Dragon Ball jedenfalls der absolute Hammer! Zwar wurden sie bisher nur für den amerikanischen Markt angekündigt, aber sie werden auf der offiziellen Seite von Crocs erhältlich sein. Wann genau das erste Modell der Dragon Ball-Kollaboration verfügbar sein wird, ist aktuell noch unbekannt, aber es soll bereits im Laufe von 2025 erscheinen und bestellbar sein.

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Autoplay

Auch, wenn der Preis für Schuhe für mich etwas zu hoch ausfällt und doch etwas teuer im Vergleich zu meinen typischen Mode-Ausgaben ist, finde ich diese Crocs in Ordnung. Anstelle eines Videospiels in der gleichen Preisklasse, könnte ich mir auch diese Schuhe kaufen. Im Vergleich zu Spielen hätte ich mit den Crocs sogar nützliche und bequeme Schuhe, die ich nach Lust und Laune dekorieren kann – und ich habe auch etwas von Dragon Ball, das mich an meine Kindheit erinnert.

Jetzt heißt es also nur noch abwarten, ob die Crocs auch nach Deutschland kommen und wie ihr endgültiger Preis hierzulande ausfallen wird.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr in der Vergangenheit schon Anime-Schuhe gekauft und was für Anime-Merch sammelt ihr gerne?