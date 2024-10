Dragon Ball: Sparking! Zero: Für Gohan Black wurde ein ganz eigenes Kamehameha entwickelt - so sieht die mächtige Attacke des neuen Charakters aus

Gohan Black ist ein neuer Antagonist in Dragon Ball: Sparking! Zero und ein extrem mächtiger Gegner.

Seit einer Woche könnt ihr euch nun in Dragon Ball: Sparking! Zero die Fäuste um die Ohren hauen. Ihr könnt mit euren gelernten Fähigkeiten angeben, indem ihr eure Freunde auf der Couch im Splitscreen-Modus vermöbelt, oder in den Sparking-Episoden kleinere Was-wäre-wenn-Szenarien erleben. Eines dieser Szenarien ist besonders interessant, weil darin ein ganz neuer Charakter vorgestellt wird: Gohan Black.

Das Kamehameha von Gohan Black haut richtig rein

Ihr begegnet Gohan Black, wenn ihr die Son-Gohan-Episoden spielt und im Resurrection F Arc Freezer lange genug in Schach haltet. Son Gohan wird dadurch stärker denn je und ersetzt Goku Black als Antagonist der Future Trunks Saga.

Welche Auswirkungen dieses Szenario auf die Welt von Dragon Ball hat und was es mit Gohan Black noch weiter auf sich hat, verrät euch Kollege David in diesem Artikel:

Soviel können wir euch aber schon hier verraten: Gohan Black übernimmt zwar einiges von dessen Vorlage Goku Black, ist aber nicht eins zu eins derselbe Charakter mit Gohan-Anstrich.

Das könnt ihr unter anderem daran bemerken, dass Gohan Black eine eigene Version des einzigartigen Kamehamehas spendiert bekommen hat, die sich sogar von der Vorlage unterscheidet. Unten könnt ihr in einem Gohan-gegen-Gohan-Kampf sehen, wie das schwarze Kamehameha im Vergleich zum Original aussieht:

In diesem Video könnt ihr die Attacke hingegen nochmals etwas isolierter vom wilden Kampfgeschehen betrachten:

Bei der einzigartigen Kamehameha-Variante handelt es sich um eines von vielen kleinen, liebevollen Details, die zum gelungenen Gesamterlebnis des Spiels beitragen. Das wird einer von mehreren Gründen für den Erfolg von Dragon Ball: Sparking! Zero sein, das sich in den ersten 24 Stunden nach Release über drei Millionen Mal verkauft hat. Was sonst noch positiv, aber auch negativ auffällt, könnt ihr in unserem Test auf GamePro nachlesen.

Dragon Ball: Sparking! Zero ist am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie PCs erschienen.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie findet ihr die Sparking-Episoden bisher, insbesondere die mit Gohan Black?