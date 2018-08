Vegeta geht im kommenden Kinofilm Dragon Ball Super: Broly offenbar aufs Ganze. Soll heißen: Anscheinend erreicht er die Super Saiyajin-Gott-Form, wie Bilder auf der offiziellen Webseite zeigen.

Was ist die Super Saiyajin-Gott-Form?

Die mit den roten Haaren, um es ganz kurz zu machen. Selbstverständlich steckt dahinter noch sehr viel mehr und es handelt sich dabei um eine der mächtigsten Transformationsstufen, die die Super-Saiyajins erreichen können.

Bisher fast nur Son-Goku vorbehalten: Prominent zum Tragen kommt die göttliche Form mit den roten Haaren vor allem im Dragon Ball-Film Battle of the Gods bzw. Kampf der Götter.

Dort erreicht Son-Goku die Form letzten Endes nur durch die Mithilfe seiner Freunde und ist dadurch der Herausforderung gewachsen, die Beerus darstellt.

So sieht das dann aus:

Wie sieht Vegeta als Super Saiyajin-Gott aus?

Sehr gut! Die roten Haare stehen dem Prinz der Saiyajins natürlich ebenfalls ganz vorzüglich. Zumindest scheinen sich die Fans da einigermaßen einig zu sein.

Überzeugt euch selbst:

Offenbar kommen auch noch die entsprechenden Figuren dazu:

Wieso ist das etwas Besonderes?

Nicht im Anime: Vegeta selbst hat diese spezielle Form bisher nur im Manga erreicht, im Anime noch nicht – weder in den Filmen noch in den unterschiedlichen Serien.

Broly verlangt Vegeta alles ab: Dass er jetzt auch in diese Sphären vordringt, kann erneut verdeutlichen, mit was für einer Art von Gegner es die Helden in Dragon Ball Super: Broly zu tun bekommen.

Was das fürs Dragon Ball-Franchise bedeuten könnte:

Möglicher DLC-Kämpfer? Eventuell beschert uns der neue Film beziehungsweise die Vorbereitungen darauf weitere DLC-Kämpfer für Dragon Ball FighterZ.

Immerhin ist es definitiv kein Zufall, dass Broly und Bardock als erste Zusatz-Charaktere für das Kampfspiel erschienen sind. Dasselbe könnte mit den rothaarigen Gott-Formen von Son-Goku und Vegeta passieren.

Cooler kommt ebenfalls, zusammen mit einigen anderen. Zusätzlich stehen die Zeichen generell auf Sturm: Gogeta als weiterer Charakter im Film und Spiel könnte ebenfalls folgen.

Wie gefällt euch Vegeta mit roten Haaren? Wie schätzt ihr die Auswirkungen ein: Glaubt ihr, er kommt auch ins Spiel?

