Dragon Ball Super: Kapitel 100 soll 'unglaubliche' und 'verrückte Entwicklungen' bringen, Fans hoffen auf neuen Arc

Dragon Ball Super: Nachdem Cell Max besiegt wurde, könnte Black Freezer wieder zurückkommen.

Wenn es nach dem Editor des V-Jump-Magazins geht, wird das nächste Dragon Ball Super-Kapitel etwas ganz Besonderes. Was durchaus passt, immerhin steht das 100. Kapitel an und so ein Jubiläum begeht man bekanntermaßen am besten mit einem großen Knall. Wie genau der aussieht, wissen wir noch nicht, aber es soll "verrückte Entwicklungen" und Unerwartetes geben. Fans haben allerdings schon recht genaue Vorstellungen davon, was im Idealfall passiert.

Dragon Ball Super: Kapitel 100 beendet Super Hero-Arc und könnte Black Freezer zurück bringen

Was passiert im Manga? Nach dem Ende der Moro-Saga und dem Granloah-Arc ging es erst einmal wieder zurück zu einer Art Prequel rund um Son Goten und Trunks. Anschließend wurden die Ereignisse aus dem DB Super-Film Super Hero verwurstet. Der Arc geht jetzt aber zu Ende und dementsprechend hoffen Fans auf richtig neue Storys.

Eine davon gibt es demnächst in Anime-Form mit Dragon Ball Daima:

3:17 Dragon Ball Daima: Erster Trailer zum neuen Anime von Akira Toriyama

Ziemlich dicker Teaser: Dragon Ball Super wird innerhalb des V-Jump-Magazins veröffentlicht und steuert auf Kapitel 100 zu. Der Editor des Magazins hypet schon mal ordentlich die Fans und teast in einem Video "unerwartetes" oder "unglaubliches" und vor allem "verrückte Entwicklungen" an. Genauer wird es nicht, aber das klingt natürlich vielversprechend.

Was könnte das sein? Wenn es nach dem Gros der Fans geht, bekommen wir gleich den Beginn eines neuen Story-Arcs präsentiert. Der würde im Idealfall auch einfach direkt an die Ereignisse am Ende des Granolah-Arcs anschließen. Immerhin sind alle ziemlich scharf darauf, zu erfahren, wie es mit Son Goku, Vegeta und vor allem Black Freezer weitergeht.

Der klassische Ober-Bösewicht war nämlich nach dem Sieg über Granolah und dessen Gang wie aus dem Nichts mit einer neuen, schwarzen Form aufgetaucht. Black Freezer hat extrem kurzen Prozess mit Son Goku und Vegeta gemacht und ist einfach wieder verschwunden.

Vegeta und Son Goku haben sich daraufhin wieder einmal zurück gezogen, um noch mehr zu trainieren. Es könnte dann also irgendwann zum richtig großen Showdown gegen Freezer kommen, bei dem auch Son Gohan in seiner Biestform und Orange Piccolo ein Wörtchen mit zu reden haben dürften.

Aber es kann natürlich auch ganz anders kommen: Vielleicht macht der Manga einfach Pause und wir bekommen erst einmal keine Auflösung des Teasers und Cliffhangers rund um Freezer. Eventuell steht aber auch eine ganz andere Story an: Da würden sich zum Beispiel Broly oder die Ereignisse aus der frisch angekündigten Dragon Ball Daima-Serie anbieten.

Was denkt ihr, wie es im Dragon Ball Super-Manga weitergeht? Worauf hofft ihr in Kapitel 100?