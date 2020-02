Dragon Ball Super: Superbösewicht Moro enthüllt neue fiese Fähigkeit

Der Dragon Ball Super-Manga dreht aktuell so richtig auf. Es kann nicht mehr lange dauern, bis es zum großen Showdown zwischen Oberfiesling Moro und den frisch trainierten Helden Vegeta sowie Son Goku kommt. Sogar der Superschurke wird langsam ungeduldig und lässt Taten sprechen, bei denen klar wird, dass er noch mehr Tricks auf Lager hat.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!

Dragon Ball Super enthüllt neue Superkraft von Moro

Was passiert gerade? Im Dragon Ball Super-Manga will der neue fiese Oberschurke Moro der Erde und allen darauf lebenden Wesen ihre Energie aussaugen. Das ist einfach sein Ding, weshalb er von seinen "Freunden" auch liebevoll Planetenfresser genannt wird.

Seine Schergen bereiten seine Ankunft vor und schlagen sich auf der Erde schon mit Son Gohan, Krillin, Tenchinhan, Piccolo, Yamchu und einigen anderen herum. Moro wartet derweil darauf, dass Son Goku und Vegeta endlich zurückkommen, die unabhängig voneinander trainiert haben.

Moro greift ein: Weil er sich aber offenbar einfach ziemlich langweilt (und weil Gohan, Krillin und Co. den Helfershelfern von Moro ordentlich einheizen), beschließt der übermächtige Magier, doch schon früher auf die Erde zu kommen. Er will quasi noch ein bisschen mit seinem Essen spielen.

Einer seiner Helfer namens Saganbo bietet ihm an, ihm dabei zu helfen und das Essen gewissermaßen "vorzukochen". Moro findet Gefallen an der Idee und verpasst dem Hilfsschurken kurzerhand einen mächtigen Energieschub, der ihn über sich hinauswachsen lässt.

Moros neuer Trick: Moro beherrscht also nicht nur die Fähigkeit, anderen die Lebensenergie oder Verwandlungsfähigkeiten zu entziehen, sondern kann seine eigene Kraft offenbar auch einfach so auf andere Kämpfer übertragen. Das sieht dann so aus:

Saganbo durchläuft dann auch direkt eine Verwandlung, die ihn offenbar sehr viel stärker werden lässt. Er wächst über sich hinaus, sprengt seine Klamotten und geht auf die armen Erdenbewohner los. Die nach der massiven Steigerung der Kraft des Bösewichts anscheinend keine Chance mehr haben.

Lieber mehr Spiel? Dragon Ball-Fans können sich aktuell aber nicht nur über den spannenden Manga-Storybogen freuen, sondern in DBZ: Kakarot auch die Story aus Dragon Ball Z nachspielen. Das Action-RPG enthüllt unter anderem unbekannte Saiyajin-Details und macht Son Goku sogar zum guten Vater.