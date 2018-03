Dragon Ball Super - Anime-Serie & Film: So soll es mit dem Franchise weitergehen

Dragon Ball Super ist gestern in Japan zu Ende gegangen. Das Finale wurde ausgestrahlt und hat für viel Aufregung gesorgt, aber auch einen Ausblick auf das gegeben, was da noch kommt. Allerhöchste Zeit also, uns und euch einen Überblick zu verschaffen, wie es rund um Dragon Ball allgemein bestellt ist.

Was passiert mit der Anime-Serie Dragon Ball Super?

Der bisher klassische Sendeplatz der Anime-Serie im japanischen Fernsehen ist vorerst belegt. Das muss natürlich nicht zwingend heißen, dass Dragon Ball Super nicht an einem anderen Sendeplatz zurückkehren könnte. Aber die meisten Fans und Experten rechnen trotzdem nicht vor 2019 mit einer Rückkehr der Serie – sofern sie denn überhaupt kommt. Bisher gibt es noch gar keine offizielle Ankündigung dazu.

Darum geht's im kommenden Kinofilm:

Dafür wissen wir aber immerhin schon, dass es mit Dragon Ball Super in Form des neuen Kinofilms weitergehen soll. Der hört bisher schlicht auf den Namen Dragon Ball Super: Der Film und setzt nach den Geschehnissen des Turniers der Universen ein. Ob der Kinofilm aber wirklich eine direkte Fortsetzung wird, darf bezweifelt werden:

In einem ersten Teaser sehen wir bereits Teile eines noch unbekannten Gegners. Außerdem soll es sich inhaltlich vor allem um die Ursprünge und Geheimnisse der Super-Saiyajins sowie ihrer Kraft drehen. Auch Freezer steht offenbar im Mittelpunkt. Eine weltweite Veröffentlichung ist für den 14. Dezember 2018 geplant.

Wann wird das Finale endlich in Deutschland ausgestrahlt?

Das deutsche Fernsehen setzt bekanntlich immer noch auf synchronisierte Filme und Serien. Darum wird es wohl auch noch eine ganze Weile dauern, bis der Ottonormal-Fernsehzuschauer in den Genuss des großen Dragon Ball Super-Finales kommen kann. Aktuell wird davon ausgegangen, dass ProSieben im Herbst 2018 zumindest damit anfängt, den Rest der Future-Trunks-Saga auszustrahlen.

Wann dann endlich auch mal der Story-Arc zum Turnier zwischen den Universen an den Start geht, steht in den Sternen. Offizielle Ankündigungen dazu gibt es leider bisher noch keine. Da in Deutschland aktuell nur sechs von 30 Folgen der Future-Trunks-Saga ausgestrahlt wurden, müssen wir uns bis zur Turnier-Saga wohl oder übel wahrscheinlich noch bis 2019 gedulden – wenn in Japan möglicherweise schon die nächste Staffel läuft.

Habt ihr das Finale von Dragon Ball Super schon gesehen? Was haltet ihr vom aktuellen Status?

