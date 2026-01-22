Fans glauben, den Titel des neuen Dragon Ball-Spiels gefunden zu haben und wir befürchten das Schlimmste

Da bleibt Vegeta bei der Vorstellung des neuen Titels glatt die Spucke weg. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Das 40. Jubiläum des Dragon Ball-Animes steht vor der Tür und wird am Wochenende mit einem Livestream zum großen "Dragon Ball: Genkidamatsuri" gebührend gefeiert. Zu den Feierlichkeiten gehört auch eine angeteaste Videospiel-Ankündigung und Fans scheinen bereits den Namen des kommenden Titels herausgefunden zu haben: World Fighters.

Nach zwei Jahren schon das nächste Kampfspiel der Dragon Ball Reihe?

Der spanische Dragon Ball-Fan-Account DB_Simplemente veröffentlichte einen Beitrag, laut dem Bandai Namco scheinbar eine neue Videospiel-Marke, beziehungsweise Titel, registriert hat.

Dabei handelt es sich um die Bezeichnung "World Fighters" und der oder die User*in glaubt, dass es das nächste Kampfspiel der Dragon Bal-Reihe sein muss, welches bereits für das große Event am Wochenende angeteast wurde.

Ab sofort könnt ihr Dragon Ball: Sparking! Zero auch auf Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 spielen

Sollte es sich hierbei wirklich um den Titel des neuen Dragon Ball-Spiels handeln, verrät der Name bereits, dass es womöglich ein Kampfspiel im Stile von Sparking! Zero oder FighterZ sein könnte. Somit hätte Bandai bereits zwei Jahre nach dem Release von Sparking! Zero ein weiteres Kampfspiel zu Dragon Ball geplant.

World Fighters könnte die Rückkehr einer vergessenen Anime-Kampfspiel-Reihe bedeuten

Dragon Ball ist jedoch nicht das einzige Franchise von Bandai, auf das die Bezeichnung "World Fighters" passt. Abseits von One Piece, das ebenfalls Kämpfer aus aller Welt in ein neues Spiel packen könnte, gibt es noch einen weiteren Kandidaten.

Einige Anime-Fans erinnern sich womöglich noch dunkel an das letzte Spiel der Reihe: Jump Force, das zuletzt im Jahr 2020 auf die Nintendo Switch geportet wurde. Das Allstars-Prügelspiel der Anime-Bösewichte und -Hauptfiguren gilt bis heute noch unter Anime-Fans als eines der schlechtesten, wenn nicht sogar als das schlechteste Kampfspiel mit Figuren von beliebten Serien und hat einen Metacritic-Score von lediglich 56.

Hier der Trailer zum letzten Teil von Jump Force, falls ihr eure Erinnerungen auffrischen wollt:

Jump Force - Launch-Trailer stimmt auf kommenden Release ein - Launch-Trailer stimmt auf kommenden Release ein

World Fighters könnte also auch die Bezeichnung eines neuen Jump Force-Titels sein. Immerhin sind seit dem Release des letzten Teils über sieben Jahre vergangen und World Fighters wäre die perfekte Bezeichnung eines neuen Titels der Reihe.

Mit "Jump Force: World Fighters" könnte Bandai Namco mit Spike Chunsoft noch einmal alle Helden*innen und Schurken*innen aus der Welt von Shonen Jump zusammentrommeln und gegeneinander kämpfen lassen.

Es bleibt abzuwarten, ob World Fighters ein neues Dragon Ball-Spiel, ein weiterer Teil der Jump Force-Reihe oder ein ganz anderer Titel sein wird. Spätestens bei der Genkidamatsuri werden wir erfahren, wie das neue Dragon Ball-Spiel heißen wird.

