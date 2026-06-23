Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neues ultimatives Kamehameha vor, mit dem ihr gleich mehrere Gegner treffen könnt und massiv viel Schaden anrichtet

Das neue ultimative Kamehameha könnte sogar mit dem von Son Goku mithalten. (© Akira Toriyama, Shueisha / Bandai Namco)

GamePro konnte bei Dragon Ball Xenoverse 3 für 20 Minuten hinter die Kulissen schauen und dabei das Gameplay des neuen Ablegers genauer unter die Lupe nehmen.

Dabei wurde uns gegenüber auch enthüllt, dass unser Spieler-Avatar ein neues mächtiges Kamehameha drauf hat – und das wollen wir euch nicht vorenthalten.

Das neue ultimative Kamehameha beseitigt Gegnerhorden im Nu und teilt mächtig aus

Abseits des eigenen Zimmers, das Spieler*innen nach Belieben frei gestalten können und das als Hub-Areal dient, wurden uns natürlich ebenfalls die Mechaniken im Kampf gezeigt – darunter auch das neue und überaus mächtige ultimative Kamehameha unseres Helden im Kampf.

Hier könnt ihr euch noch einmal den neuesten Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 anschauen, bevor es im Artikel weitergeht:

3:49 Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Autoplay

Im Gameplay-Video erklärte uns Brand Manager Marco Rizzo, dass unser Hauptcharakter nun in der Lage ist, ein neues und mächtiges Kamehameha auszuüben, das nicht nur mehrere Gegner auf einmal trifft und besiegt, sondern auch heftigen Schaden austeilen kann.

In diesem Video könnt ihr das neue ultimative Kamehameha selbst in Aktion sehen – ausgeführt von der Erdling-Protagonistin:

0:14 Dragon Ball Xenoverse 3 stellt neues ultimatives Kamehameha vor

Neue ultimative Techniken und Versionen von bestehenden Spezialangriffen

Mit dem neuen Kamehameha in Xenoverse 3 lässt sich auch vermuten, dass es abseits des Kamehamehas noch weitere stärkere Versionen von bestehenden mächtigen Angriffen aus der Serie im neuen Ableger geben wird – beispielsweise Vegetas Garlic Gun oder Jirens Omega Heatwave Magnetron, die bereits geleakt wurden.

Mehr zu den geleakten Inhalten und welche Besonderheiten unsere Spieler-Avatare in Xenoverse 3 im Kampf noch drauf haben, findet ihr in diesem Artikel:

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Wann erscheint Dragon Ball Xenoverse 3?

Aktuell ist der Release von Dragon Ball Xenoverse 3 für das Jahr 2027 vorgesehen. Es gibt momentan noch keine Informationen zu einem konkreten Releasedatum.

Dragon Ball Xenoverse 3 erscheint für Playstation 5, Xbox Series S/X und PC (Steam). Eine Nintendo Switch 2-Version wurde bisher nicht angekündigt.

Freut ihr euch auf den neuen Ableger der Xenoverse-Reihe und was sind eure Theorien zu der Geschichte von Xenoverse 3?