Dragon Ball Z: Kakarot - Cleverer Trick macht Kämpfe & Aufleveln leichter

In Dragon Ball Z: Kakarot gibt es vor allem zu Beginn doch einige recht schwere Kämpfe. Wenn ihr es euch einfacher machen und gleichzeitig auch noch schneller leveln wollt, gibt es einen ganz einfachen Trick.

Essenseffekte effizient ausnutzen

Der ganze Trick liegt darin, das Essen richtig auszunutzen. Denn wenn ihr ein Gericht verspeist, bekommt ihr für eine bestimmte Zeit verschiedene Boni wie stärkere Angriffe, eine verbesserte Verteidigung oder mehr Erfahrungspunkte nach dem Kampf.

Der Knackpunkt: Das Zeitlimit für Essenseffekte zählt nur dann herunter, wenn ihr euch durch die großen Areale der Spielwelt bewegt. Während den Kämpfen, Dialogen, Ladezeiten etc. ist das Zeitlimit eingefroren. So ist es zum Beispiel möglich, alle Effekte einmal zu aktivieren und dann für den Großteil der Freezer-Saga nutzen zu können.

So nutzt ihr den Trick am Effektivsten: Bevor ihr in die nächste Saga geht, solltet ihr noch einmal bei Chichi vorbeischauen und jedes Gericht zubereiten, das euch zur Verfügung steht und einen individuellen Effekt auslöst. Denn wenn ein Gericht die Kampfkraft um 5% und ein anderes sie um 10% erhöht, dann könnt ihr den Effekt nicht addieren sondern maximal auf 10% bringen.

Sobald ihr dann die Effekte nutzen wollt, verspeist ihr einfach alle Gerichte und profitiert dann einen Großteil der kommenden Saga davon, solange ihr nicht zu lange in der Welt herumfliegt. Die Essenseffekte an sich könnt ihr zudem auch noch verstärken, indem ihr den Rang der Kochen-Community erhöht. Wie das funktioniert und was ihr noch mit den Community-Boards machen könnt, haben wir in einem Guide bereits für euch aufgelistet.

Weitere Tricks & Tipps zu Dragon Ball Z: Kakarot: