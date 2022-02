Dying Light 2 macht euch zu Darth Vader - So könnt ihr Feinde in der Luft würgen

Dying Light 2 und Star Wars haben mehr gemeinsam, als ihr vielleicht denkt: Das Spiel verleiht euch dank eines doppelten Easter-Eggs sogar die Möglichkeit, Feinde in die Luft zu heben und zu würgen - Genau wie Darth Vader. Um den Force Choke freizuschalten, mit dem das möglich ist, müsst ihr aber zunächst ein Doom-Easter Egg absolvieren.

Dying Light 2 versteckt Darth Vader-Fähigkeit im Doom-Easter Egg, so findet ihr sie

Darum geht's: Die riesige Open World von Dying Light 2 steckt voller Gehimnisse, Überraschungen und Easter-Eggs. Dazu zählt nicht nur ein eigenes, dem Kult-Klassiker Doom gewidmetes Level, sondern auch eine Fähigkeit, die direkt aus Star Wars stammt. Wer will, kann seinen Gegnern den Mangel an Glauben per Macht-Würgegriff austreiben.

Aber vorher: Es gibt einen neuen Trailer zum ersten Gratis-DLC!

So kommt ihr an die Fähigkeit: Um den kultigen Force Choke von Darth Vader freizuschalten, müsst ihr allerdings erst einmal ein Geheimnis innerhalb eines anderen Geheimnisses finden. Wie genau ihr an den Macht-Würgegriff in Dying Light 2 kommt, wird hier erklärt. Dafür schaltet ihr zunächst das Doom-Level frei (via: The Gamer).

Beendet die Hauptmission "Broadcast"

Sammelt die 5 schwarzen Gummi-Enten mit leuchtend roten Augen. Sie befinden sich gut versteckt in Houndfield, Wharf, im Observatorium, in Lower Dam Ayre und dem VNC-Turm. Das unten stehende Video zeigt euch die genauen Locations.

mit leuchtend roten Augen. Sie befinden sich gut versteckt in Houndfield, Wharf, im Observatorium, in Lower Dam Ayre und dem VNC-Turm. Das unten stehende Video zeigt euch die genauen Locations. Im Keller des VNC-Turms müsst ihr tauchen und noch weiter nach unten fahren, bis ihr zu einem mysteriösen Altarraum kommt. Dort könnt ihr die Gummienten platzieren.

kommt. Dort könnt ihr die Gummienten platzieren. Verbindet anschließend die Stromkabel, und zwar selbstverständlich so, dass dabei die Form eines Pentagramms entsteht.

Anschließend könnt ihr in der Mitte eine Herausforderung starten, die sich als Doom-Hommage samt doppelläufiger Schrotflinte und Pixel-Look entpuppt.

samt doppelläufiger Schrotflinte und Pixel-Look entpuppt. Darin könnt ihr hinter einer unscheinbaren Wand einen Geheimraum entdecken, in dem sich die Würgegriff-Fähigkeit in Form einer Blaupause versteckt.

einen Geheimraum entdecken, in dem sich die Würgegriff-Fähigkeit in Form einer Blaupause versteckt. Mit dieser Blaupause und 369 Schrottteilen könnt ihr anschließend den Darth Vader-Gedächtnismove zu einer Waffe umbauen.

AshesWolf erklärt die komplette Prozedur sehr ausführlich und anschaulich in diesem Video:

Mehr zu Dying Light 2:

Im Doom-Level von Dying Light 2 versteckt sich aber sogar noch ein weiteres Easter-Egg. Wenn ihr statt des grünen Bereichs die rote Gegend genauer unter die Lupe nehmt, könnt ihr dort ebenfalls eine spannende Blaupause finden: Dabei handelt es sich um ein Schwert, das sehr stark an Links Waffen aus der Zelda-Serie erinnert.

Hättet ihr solche Easter-Eggs in Dying Light 2 erwartet? Welches davon gefällt euch am besten?