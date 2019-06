Dying Light 2 macht euch selbst zum Zombie

In Dying Light 2 schickt euch Entwickler Techland erneut gegen die Untoten in eine offene Sandbox und bietet einen Gameplay-Mix aus rasanter Parcours-Kletterei und blutigen Nahkämpfen gegen Zombies und Menschen.

Ein weiteres Highlight, so die Entwickler, soll zudem eine sich aufgrund eurer Entscheidungen verändernde Stadt sein. Und noch ein weiteres cooles Feature kam im Zuge der E3 2019 ans Licht. So könnt ihr euch im Spiel in einen Zombie verwandeln.

So werdet ihr zum Zombie

In einem Interview mit VG247 plauderte Game Director Mark Albinet jetzt über eine Neuerung, die es so in den Spielen des Entwicklers noch nicht gegeben hat. So gehört Spielfigur Aiden Caldwell von Beginn an zur Gruppe der Infizierten. Bleibt er zu lange im Dunkeln, meidet das Licht, verwandelt er sich in einen Zombie.

"Sobald ihr zu viel Zeit in der Dunkelheit verbringt, sprich, in der Nacht oder an dunklen Orten, erhöht sich das Level der Infektion. "

Doch das Ganze hat nicht nur Nachteile. Erhöht sich das Level der Infektion durch zu wenig Tageslicht, steigen Aidens Geschwindigkeit, Kraft und Ausdauer. Wer geschickt spielt, kann so den vermeintlichen Nachteil in einen Vorteil umwandeln.

Aber Vorsicht! Treibt ihr das Spiel zu weit, verwandelt ihr euch komplett in einen Zombie. Unklar ist aktuell, ob die Verwandlung mit ausreichend Licht auch wieder umkehrbar ist.

Was passiert dann?

Auf die Frage, ob das Spiel danach beendet ist, wir den Game Over-Bildschirm sehen, antwortete Albinet zunächst mit "fast ...ja". Auf die erneute Nachfrage, ob das Spiel nach der Verwandlung nicht vorbei sei, korrigierte Albinet jedoch seine Aussage in "Nein, sagen wir, es ist vorbei."

Es kann also gut sein, dass sich hinter dem Zombie-Feature noch mehr verbirgt und die Entwickler aktuell lediglich nicht mehr verraten wollen.

Dying Light 2

Preview: Das Grauen kehrt zurück

Dying Light 2 erscheint 2020 für PS4, Xbox One und PC.

