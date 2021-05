Dying Light 2 erscheint laut Release-Leak noch in diesem Jahr

Dying Light 2-Entwicklerstudio Techland hat für heute einen Livestream angekündigt. Darin gibt es wohl einige Neuigkeiten zum kommenden Zombiespiel und vielleicht wird auch der Release-Termin verraten. Im Vorfeld wurde der womöglich schon geleakt. Eine italienische Seite will erfahren haben, dass Dying Light noch in diesem Jahr, und zwar im Dezember auf den Markt kommt.

Dying Light 2 soll im Dezember 2021 erscheinen

Wann kommt Dying Light 2? Wenn der neue Leak stimmt, wird Dying Light 2 am 7. Dezember 2021 veröffentlicht. Als Plattformen für den Release werden Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 und der PC angegeben.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie wahrscheinlich ist das? Das Datum klingt relativ realistisch und der Leak sieht ebenfalls echt aus. Uns würde es jedenfalls nicht wundern, wenn Techland im Livestream heute tatsächlich dieses Datum als Termin für die Veröffentlichung von Dying Light 2 ankündigt. In welchem Zustand das Spiel dann erscheint, steht auf einem anderen Blatt.

Es gab wohl Entwicklungsschwierigkeiten: Nach diversen Verschiebungen, Rauswürfen und Berichten über Probleme mit chaotischen Zuständen und Sexismus der Studioleitung hatten viele Fans bereits ihre Zweifel daran, wie gut die Arbeit an Dying Light 2 läuft.

50 0 Mehr zum Thema Dying Light 2: Entwickler werfen Studio-Leitung Chaos, Unfähigkeit und Sexismus vor

Aber die Macher:innen haben wiederholt erklärt, das Spiel befände sich nicht in der "Entwicklungshölle", komme noch 2021 auf den Markt und soll kein Cyberpunk 2077 auf PS4 und Xbox One werden. Auch auf den Last Gen-Konsolen soll die Zombie-Jagd also technisch einwandfrei laufen.

Twitch-Stream heute: Dying Light 2-Studio Techland hat auf Twitter einen Teaser veröffentlicht. Darin wird prominent auf den für heute geplanten Twitch-Stream verwiesen. Der soll mehr über Dying Light 2 ans Licht bringen und findet heute Abend um 21 Uhr Mitteleuropäischer Zeit statt.

Was erhofft ihr euch vom Stream? Glaubt ihr, Dying Light 2 erscheint wirklich noch dieses Jahr?