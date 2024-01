EA FC 24: TOTY ist offiziell - das sind die meistgewählten Kickerinnen und Kicker

Zwei dieser drei Kicker*innen sind in den TOTYs von EA Sports FC 24 dabei.

FIFA wurde im letzten letzen Jahr zu EA Sports FC, die Tradition der alljährlichen Team of the Year (TOTY)-Abstimmung behält Electronic Arts aber natürlich bei. Alle interessierten Spieler*innen waren angehalten, bis Mitte Januar für ihre Favoriten abzustimmen. Und Favoritinnen, denn erstmal wurde auch ein weibliches Team of the Year gekürt.

Jetzt sind die Ergebnisse da. Und sind keine große Überraschung mehr, wenn man in den letzten Tagen die Schlagzeilen zum TOTY verfolgt hat.

Die TOTYs 2024 in der Übersicht

Das Männer-TOTY sieht wie folgt aus:

Alisson (FC Liverpool)

Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Virgil Van Dijk (FC Liverpool)

Ruben Dias (Manchester City)

Theo Hernandez (AC Mailand)

Rodri (Manchester City)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Lionel Messi (Inter Miami)

Kylian Mbappe (Paris St. Germain)

Erling Haaland (Manchester City)

Bei den Frauen wurden folgende Kickerinnen am häufigsten gewählt:

Mary Earps (Manchester United)

Ona Batlle (FC Barcelona)

Wendie Richard (Olympique Lyon)

Millie Bright (FC Chelsea)

Sakina Karchaoui (Paris St. Germain)

Alexia Putella (FC Barcelona)

Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg)

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Sam Kerr (FC Chelsea)

Zwei Bundesliga-Kicker*innen dabei: Aus den deutschen Bundesligen schafften es mit Jeremie Frimpong und Lena Oberdorf gleich zwei Kicker*innen in die endgültige Auswahl. Letztes Jahr war ein Spieler aus der höchsten deutschen Fußballliga dabei: Jude Bellingham, der damals noch bei Borussia Dormund spielte und auch in diesem Jahr wieder im TOTY steht – allerdings mittlerweile in Diensten von Real Madrid.

Leak von vor ein paar Tagen war korrekt

Schon vor ein paar Tagen war ein Leak zu den TOTYs in EA Sports FC 24C aufgetaucht, der die finale Auswahl vorhersagte. Und tatsächlich stimmt diese Vorhersage haargenau mit dem endgültigen TOTY 2024 überein. Eine wirkliche Überraschung ist das Ergebnis also nicht mehr.

EA Sports FC 24 ist seit dem 29. September 2023 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC erhältlich. Im Test bescheinigten wir dem Titel einige gute Qualitäten, aber auch jede Menge alten FIFA-Muff, der der Serie noch nachhängt.