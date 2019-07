Erst gestern gab es den ersten (möglichen) Leak zum neuen Need for Speed-Ableger, der noch 2019 für PS4 und Xbox One erscheinen soll. Laut einem österreichischen Händler soll der kommende Racer nämlich Need for Speed: Heat heißen.

Need for Speed 2019

Neuer Teil wird "Racer vs. Cops"-Motiv wiederbeleben

Ob das wirklich so ist, könnten wir schon sehr bald erfahren - denn EA plant eine zeitnahe Ankündigung.

Spätestens zur gamescom wissen NfS-Fans mehr

Im aktuellen Finanzbericht des Publishers kam CEO Andrew Wilson nämlich auch auf das neue Need for Speed zu sprechen, das bislang noch nicht offiziell angekündigt wurde:

"Wir werden den Vorhang für unser neues Need for Speed-Spiel in den nächsten Wochen lüften, während wir auf die gamescom zugehen."

gamescom 2019 ist gesetzt: Damit ist nun bekannt, dass wir allerspätestens auf der gamescom 2019 erfahren werden, was es mit dem neuen Need for Speed-Ableger auf sich hat. Gut möglich sogar, dass die Ankündigung noch im Vorfeld der Messe erfolgt und es vor Ort schon die ersten Anspielmöglichkeiten gibt. Schließlich soll der Racer noch dieses Jahr erscheinen.

Jedenfalls scheint der Monat August als Ankündigungszeitraum eindeutig festzustehen. Wir halten die Augen offen, ob EA langsam die ersten Teaser zum Spiel auf den Weg schickt. Sollte die Enthüllung aber wirklich kurz bevorstehen, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass der Need for Speed: Heat-Leak tatsächlich stimmen könnte.

Werdet ihr auf der gamescom vertreten sein?