EA Play Live: Battlefield 2042 und mehr - Diese Spiele werden auf dem Event gezeigt

Wie wir bereits berichtet haben, wird es auf der EA Play Live weder das nächste Mass Effect noch Dragon Age 4 zu sehen geben. Nun können wir euch aber auch verraten, was uns in der Show stattdessen erwartet. EA hat bekanntgegeben, dass die Show 40 Minuten dauern wird und sich auf Spiele fokussiert, die schon bald erscheinen.

Termin, Uhrzeit und Spiele des EA Play-Events 2021

Die EA Play Live findet am 22. Juli statt

Eine kurze Pre-Show startet um 19 Uhr

Danach geht es mit dem Haupt-Event los, das dann 40 Minuten umfassen wird

Der Publisher verspricht, beim Tempo auf die Tube zu drücken und Neues zu Spielen wie Battlefield 2042 und Apex Legends zu zeigen.

Außerdem werden wir erstes Gameplay zum an Alice: Madness Returns erinnernden Action-Adventure Lost in Random zu sehen bekommen. Dabei werden uns "explosive Würfelkämpfe, die Zeiteinfrier-Taktik und das Sammeln von Karten" präsentiert. In unserer Spielevorschau Lost in Random - Wenn Tim Burton ein Spiel machen würde, könnte es so ähnlich aussehen, könnt ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen.

Diese Spiele wurden für die EA Play Live bestätigt:

Battlefield 2042

Apex Legends

Lost in Random

Definitiv nicht dabei:

Mass Effect

Dragon Age 4

Ihr wollt noch einmal den Trailer zu Battlefield 2042 sehen? Dann hier entlang:

Warum werden Mass Effect und DA 4 nicht gezeigt? Das generelle Konzept des Events ist es, Spiele in den Fokus zu rücken, auf die wir nicht mehr allzu lange warten müssen, anstatt Titeln, die noch in weiter Ferne liegen. Dazu passend haben wir bereits darüber berichtet, dass Mass Effect und Dragon Age 4 nicht Teil des Lineups sein werden.

Ist das schon alles? Nein. Natürlich will Electronic Arts uns auf der EA Play Live auch noch ein wenig überraschen. Es ist bereits angekündigt, dass noch weitere Titel zu sehen sein werden. Wir können also gespannt darauf sein, welches Ass der Publisher eventuell noch im Ärmel hat.

Auf welches der genannten Spiele freut ihr euch am meisten und auf was hofft ihr noch zusätzlich?