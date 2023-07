EA Sports FC 24: Cover der Standard-Edition enthüllt und der beste Spieler der Welt ist drauf

Das neue Standard-Cover von EA Sports FC 25 ist offiziell.

Der Juli steht bei EA Sports ganz im Zeichen der schrittweisen Enthüllung des FIFA 23-Nachfolgers. Nachdem das Cover der Ultimate Edition und ein erster Trailer zu EA Sports FC 24 gezeigt wurde, war heute während des offiziellen Reveal-Livestreams das Cover der Standard Edition an der Reihe, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Und so sieht das Cover der Standard Edition aus:

Haaland löst Kylian Mbappe ab

Nachdem in den vergangenen drei Jahren stets PSG-Star Kylian Mbappe das FIFA-Cover zierte, ist in diesem Jahr ein anderer Profis an der Reihe.

Dieser Profi ziert das Cover der Standard Edition: Aufs Cover der meistverkauften Edition von EAs Fußball-Simulation hat es diesmal Erling Haaland (Manchester City) geschafft. Es ist das erste Mal, dass er ein EA-Cover ziert.

Den aktuellen Trailer zu EA Sports FC 24 könnt ihr euch hier anschauen:

1:26 EA Sports FC 24 enthüllt die ersten Szenen und heizt den Gameplay-Reveal weiter an

Cover der Ultimate Edition bereits enthüllt

Bereits am vergangenen Montag wurde das Cover der Ultimate Edition präsentiert, das sich merklich von den Vorjahren abhebt und ganze 31 Spielerinnen und Spieler zeigt.

So sieht das Cover der Ultimate Edition aus:

Das Cover der Ultimate Edition zieht ganze 31 Profis, 21 Männer und 10 Frauen.

Wann erscheint EA Sports FC 24?

Bislang war das Release-Datum noch nicht offiziell, allerdings machte bereits vergangene Woche ein Leak die Runde, der sich jetzt bestätigt hat: Ihr solltet euch den 29. September im Kalender vormerken. Eine Woche zuvor, genauer am 22. September, geht es bereits im Early Access mit der Ultimate Edition los.

Weitere aktuelle Infos zu EA Sports FC 24 findet ihr hier:

Reveal von EA Sports FC 24 vor wenigen Minuten

Mehr Offizielles zu EA Sports FC 24 gab es heute Abend ab 18:30 Uhr deutscher Zeit zu sehen, als EA Sports das Spiel in einem Livestream genauer vorstellte. Den Reveal haben wir für euch in einem Liveticker begleitet, in dem ihr in wenigen Minuten zudem eine ausführliche Übersicht über alle Neuerungen findet. Den Artikel findet ihr oben verlinkt.

